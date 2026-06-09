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Не так страшна Латгалия, как ее описывают в новостях о прилетающих дронах – ресторатор-общественник 1 170

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: дроны Латгалия
ФОТО: АрмiяInform

«Пока сами боимся ехать в Латгалию, туристов из Берлина не дождемся» – под таким заголовком президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис в Latvijas Avīze пишет о «региональном напряжении и негативном воздействии на отрасли туризма и гостеприимства», которые оказали сообщения о залетающих в Латвию дронах.

В I квартале снижение иностранного туризма в ЛР составило 7%. «Отменяются резервации, создавая миллионные убытки предпринимателям и государству. Однако надо понять, что неясные и беспокойные послания порождают больший ущерб, чем реальные инциденты воздушного пространства. На ситуацию в большой мере негативно воздействует усиленная хаотичная коммуникация».

«Хотя в военном смысле мы в безопасности, в медийном пространстве побеждает «нарратив гибридной войны», – констатирует Я.Йензис. – Нашей туристической отрасли более всего вредит неспособность убедительно показать реальную ситуацию. Конечно, повседневная жизнь течет по привычным рельсам в Латгалии и всей Латвии – люди отправляются на работу, происходят мероприятия, гостиницы и рестораны открыты и готовы принять гостей. Пока это послание неспособны достаточно передать ни местным жителям, отменяющим резервации в приграничье государства, ни международной аудитории».

Глава общества рестораторов призывает государство пойти навстречу отрасли, и снизить, наконец, НДС – о чем переговоры ведутся уже 9 лет. Дополнительно нужно распространять рекламу нашего туризма в соседних странах: «Латвия, Литва и Эстония в одной лодке».

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#туризм #Латвия #реклама #безопасность #рестораны #НДС
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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