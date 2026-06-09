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Обломки сбитого дрона в Резекненском крае так и не нашли: поиски прекращены 0 104

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взрыв военного беспилотника в небе

Изображение: BB.lv/AI.

Национальные вооружённые силы прекратили поиски обломков беспилотника, который в понедельник был уничтожен над Резекненским краем истребителями НАТО. Пока неизвестно ни происхождение аппарата, ни его тип.

Ответственные службы завершили поиски обломков беспилотного летательного аппарата, сбитого в понедельник в Резекненском крае. Об этом сообщили в Национальных вооружённых силах (НВС).

Военные пояснили, что беспилотник был уничтожен на сравнительно большой высоте. По этой причине его фрагменты могли разлететься на значительной территории, что существенно осложнило поисковые работы.

На данный момент НВС не располагают информацией о том, какой стране принадлежал аппарат и к какому типу он относился.

Параллельно продолжается расследование обстоятельств инцидента. Государственная полиция возбудила уголовный процесс, однако уже во вторник материалы дела планируется передать в Службу государственной безопасности (СГБ).

Инцидент произошёл утром в понедельник. По данным НВС, системы наблюдения зафиксировали движение неизвестного объекта в сторону Латвии, после чего в приграничных районах было объявлено предупреждение о возможной воздушной угрозе. Сначала в Лудзенском, Балвском и Алуксненском краях был введён жёлтый уровень предупреждения. Позднее, после получения дополнительных данных, в Лудзенском и Резекненском краях объявили оранжевый уровень.

Военные пришли к выводу, что беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии в результате российского радиоэлектронного воздействия. После визуального подтверждения цели в воздух были подняты французские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В 10:05 дрон был уничтожен.

Для Латвии этот случай стал беспрецедентным. Впервые иностранный беспилотный аппарат, пересёкший государственную границу по воздуху, был уничтожен непосредственно в воздушном пространстве страны.

Несмотря на завершение поисков, расследование инцидента продолжается. От его результатов будет зависеть дальнейшая оценка происхождения дрона и обстоятельств его появления над территорией Латвии.

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#НАТО #Латвия #границы #безопасность #технологии #дроны #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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