Во вторник правительство поддержало изменения в законодательстве, предусматривающие обязанность правоохранительных органов сертифицировать в Службе государственной безопасности (VDD) специальные устройства и программное обеспечение, приобретённые за пределами Европейского союза и стран НАТО.

Министерство внутренних дел предлагает установить, что субъекты оперативной деятельности, за исключением органов государственной безопасности, обязаны сертифицировать в VDD специальные устройства и программное обеспечение, приобретённые в государствах, не входящих в ЕС, Европейскую экономическую зону, НАТО или в число партнёров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, МВД предлагает включить в закон норму, согласно которой субъект оперативной деятельности не реже одного раза в год должен уведомлять VDD о находящихся в его распоряжении специальных устройствах и программном обеспечении, предоставляя соответствующий перечень.