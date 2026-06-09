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Правоохранительные органы должны будут сертифицировать в СГБ спецустройства, приобретённые за пределами ЕС и НАТО 0 87

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
LETA
Изображение к статье: Плакат Службы госбезопасности Латвии

Во вторник правительство поддержало изменения в законодательстве, предусматривающие обязанность правоохранительных органов сертифицировать в Службе государственной безопасности (VDD) специальные устройства и программное обеспечение, приобретённые за пределами Европейского союза и стран НАТО.

Министерство внутренних дел предлагает установить, что субъекты оперативной деятельности, за исключением органов государственной безопасности, обязаны сертифицировать в VDD специальные устройства и программное обеспечение, приобретённые в государствах, не входящих в ЕС, Европейскую экономическую зону, НАТО или в число партнёров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, МВД предлагает включить в закон норму, согласно которой субъект оперативной деятельности не реже одного раза в год должен уведомлять VDD о находящихся в его распоряжении специальных устройствах и программном обеспечении, предоставляя соответствующий перечень.

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#НАТО #СГБ #МВД #безопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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