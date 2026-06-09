Уже со следующей недели в Риге начнётся масштабная программа мероприятий, посвящённых Лиго и Янову дню. Жителей и гостей столицы ждут концерты, народные танцы, плетение венков, ярмарки, мастер-классы и традиционные костры в разных районах города.

С 17 июня в Риге стартует серия предпраздничных мероприятий, посвящённых Лиго и летнему солнцестоянию. В течение нескольких дней праздничные события будут проходить как в центре столицы, так и в микрорайонах (программа на латышском здесь>>).

В этом году творческая концепция праздника вдохновлена природой и атмосферой Яновой ночи. Организаторы стремились передать ощущение летнего солнцестояния и напомнить о традициях, которые остаются важной частью латвийской культуры.

Праздничная программа начнётся 17 июня в культурных пространствах «Стропс» в Чиекуркалнсе и Плявниеках. Посетителей ждут огненные ритуалы, мастер-классы по плетению венков, творческие занятия и выступления фольклорных коллективов.

18 июня мероприятия продолжатся в Кенгарагсе, Зиепниеккалнсе, Межапарке и центре города. На Ратушной площади прозвучат произведения Раймонда Паулса и группы «Labvēlīgais tips», а вечером там же состоится традиционный большой концерт народного танца «Vidusvasaras dzīvestības».

Тем, кто хочет почувствовать атмосферу праздника заранее, будет из чего выбрать: практически каждый день программы включает концерты, обучение народным песням, изготовление венков и знакомство с традициями солнцестояния.

19 июня на Домской площади откроется Зелёный рынок. Здесь можно будет приобрести яновы травы, изделия ремесленников, сезонные продукты и праздничные украшения. В этот же день мероприятия пройдут в Иманте и во дворе Малой гильдии.

Отдельные мастер-классы подготовил и Рижский музей фарфора. 18 и 19 июня посетители смогут бесплатно принять участие в творческих занятиях, посвящённых теме солнцестояния.

20 июня праздничная программа выйдет на пик активности. Концерты и народные гуляния состоятся в концертном зале «Ave Sol» и в Страздумуйжском парке на Югле.

Главным событием станет большой праздник «Jāņu riti» в парке Победы. С 15:00 здесь будут работать ярмарка ремесленников и творческие мастерские, а на сцене выступят фольклорные коллективы со всей Латвии.

Вечером гостей ждут концерты, совместное пение и традиционное украшение Янова костра. После полуночи состоится его торжественное зажжение, а праздник продолжится народными танцами и песнями до поздней ночи.

Таким образом, Рига фактически начинает праздновать Лиго почти за неделю до самого Янова дня, предлагая жителям десятки бесплатных мероприятий по всему городу.