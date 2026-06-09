В ночь на среду в Латвии увеличится облачность, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый южный ветер, который сменится западным ветром от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем небо будет частично закрыто облаками, в восточных районах страны местами пройдет небольшой дождь. При слабом западном ветре температура воздуха повысится до +17...+22 градусов.

В Риге в среду ожидается переменная облачность, ночью пройдет кратковременный дождь. Ветер - западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем потеплеет до +22 градусов, у моря - до +19 градусов.