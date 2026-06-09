Дискуссию в социальных сетях вызвал опыт одной женщины во время перелёта продолжительностью более трёх часов. Она рассказывает, что сидевший позади неё мальчик постоянно толкал и пинал её кресло.

«Трёхчасовой полёт, позади меня сидел мальчик, и моё кресло постоянно толкали. Один раз оглянулась назад, второй, третий — ничего не меняется. Терпение лопнуло, поворачиваюсь и смотрю на маму», — пишет Илзе.

По её словам, мать ребёнка отреагировала довольно резко.

“Она наклоняется ко мне почти между креслами и спрашивает: у тебя проблемы?” — вспоминает женщина. Когда пассажирка объяснила, что ребёнок пинает её кресло, мать ответила, что сын трогает только свой столик, а не сиденье впереди. “Если у тебя проблемы — иди и найди себе другое место, где сидеть”, – указала мать.

“Конечно, маме можно отдать должное за то, что она защищает своего ребёнка, но всё же детей нужно учить уважать других пассажиров и контролировать их поведение, чтобы они не мешали окружающим. Наверное, именно так и возникает неприязнь к детям в самолётах. Сидишь себе спокойно на своём месте и невольно напрягаешься, когда по проходу идёт ребёнок: «Только бы его место не оказалось рядом со мной», потому что никогда не знаешь, как он будет себя вести. Я регулярно летаю, и детей на рейсах было много — в том числе очень воспитанных и приятных. Но этот случай был чем-то особенным. И дело даже не в ребёнке, а скорее в маме. Если вдруг эта мама читает мой пост — похвально, что вы ставите детей на первое место и защищаете своего ребёнка. Но всё же стоит научить его тому, что мир не вращается вокруг одного человека. У вас растёт будущий мужчина”, – делится своими размышлениями Илзе.

Пост быстро привлёк большое внимание, и в комментариях развернулась широкая дискуссия. Многие пользователи высказали мнение, что проблема не в поведении ребёнка, а в отношении взрослых.

«Ребёнок как ребёнок, мама глупая», — пишет один комментатор, тогда как другой отмечает, что в таких случаях лучше всего помогает вмешательство бортпроводников.

Несколько родителей признались, что во время полётов особенно внимательно следят за тем, чтобы их дети не мешали другим пассажирам. «Если малыш кому-то случайно толкнёт кресло, мне сразу становится неловко. Весь полёт слежу, чтобы он ногами не задевал переднее сиденье», — пишет одна мама.

Тем временем другие участники дискуссии указали, что неудобства в самолётах создают не только дети. Один комментатор вспомнил ночной рейс, во время которого его кресло толкал взрослый пассажир, потому что сидевший впереди откинул спинку, чтобы поспать.