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В Риге предупредили о проблемах с парковкой у пляжей и дали совет отдыхающим 0 86

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди загорают на Луцавсале в Риге
ФОТО: LETA

С началом купального сезона и наплывом отдыхающих Рижская дума рекомендует жителям и гостям города чаще пользоваться общественным транспортом и средствами микромобильности. В жаркие дни найти парковочное место у популярных пляжей может быть непросто.

Рижское самоуправление призвало жителей и гостей столицы выбирать общественный транспорт, велосипеды и самокаты для поездок на городские пляжи.

В мэрии отмечают, что с наступлением тёплой погоды количество отдыхающих у воды заметно увеличивается. Особенно высокая нагрузка на инфраструктуру наблюдается по выходным и в жаркие летние дни, когда парковки возле популярных мест отдыха быстро заполняются.

Поэтому в ряде случаев добраться до пляжа на поезде, автобусе или велосипеде может оказаться быстрее и удобнее, чем на личном автомобиле.

Одним из наиболее доступных направлений остаётся Вецаки, куда можно доехать как на электричке, так и на городских автобусах. Общественный транспорт также обеспечивает сообщение с другими муниципальными пляжами Риги.

Дополнительным преимуществом становятся велосипедные маршруты. К нескольким пляжам уже ведёт развитая велоинфраструктура, позволяющая избежать пробок и не тратить время на поиск свободного места для стоянки. Для многих отдыхающих это может оказаться особенно актуальным в ближайшие недели, когда температура воздуха начнёт повышаться, а число посетителей пляжей возрастёт.

В самоуправлении также напомнили, что в течение купального сезона муниципальная полиция уделяет повышенное внимание соблюдению правил парковки. Водителям рекомендуют заранее учитывать возможные ограничения и не оставлять автомобили в запрещённых местах.

Власти рассчитывают, что использование альтернативных способов передвижения поможет уменьшить транспортную нагрузку возле пляжей и сделает отдых более комфортным для всех посетителей.

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#туризм #отдых #велосипеды #жара #пляжи #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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