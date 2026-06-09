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Всего за сутки — почти месячная норма: ливни накрыли восток Латвии 0 161

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дождь
ФОТО: LETA

Наибольшее количество осадков за последние сутки в Латвии зарегистрировано в Ливанском крае, где выпало 65 миллиметров дождя — более 80% июньской нормы. Сильные осадки также зафиксированы в Даугавпилсе и ряде районов Видземе.

За последние сутки больше всего осадков среди государственных метеостанций выпало в Силосе Ливанского края — 65 миллиметров, что соответствует 81% средней месячной нормы июня, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

Второй по величине объём осадков зарегистрирован в Даугавпилсе, где выпало 50,7 миллиметра дождя, или 68% месячной нормы.

В Видземе наиболее сильные осадки наблюдались в Мадоне и Зосены. С вечера понедельника там выпало более 30 миллиметров дождя.

Утром во вторник осадки продолжаются во многих районах страны. Самые интенсивные дожди отмечаются в Северной Видземе. Небо над большей частью Латвии остаётся затянутым облаками, а местами, преимущественно в Курземе, образовался туман.

На большей части территории страны сохраняется слабый ветер. По данным синоптиков, качество воздуха остаётся хорошим или очень хорошим.

В пять часов утра температура воздуха в Латвии составляла от +10,4 градуса в Руцаве до +14,9 градуса в Алуксне. В Даугавгриве воздух прогрелся до +15,5 градуса.

В Риге утро выдалось облачным. Северо-западный ветер дует со скоростью от двух до шести метров в секунду, температура воздуха составляет около +15 градусов.

Накануне максимальная температура воздуха в стране колебалась от +18,1 градуса в Вентспилсе до +24 градусов в Айнажи.

Для сравнения, самая высокая температура воздуха в Европе в понедельник достигала +36...+37 градусов в Испании, Греции и на Кипре, тогда как в Альпах ночью было зафиксировано до -1 градуса.

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#климат #погода #Латвия #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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