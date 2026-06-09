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За какие предложения подписывается народ? 0 91

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: страничка manabalss.lv на мобильном телефоне

страничка manabalss.lv на мобильном телефоне

Одна из инициатив предусматривает возврат налогов и за приобретение рецептурных медикаментов.

На портале manabalss.lv продолжается сбор подписей за целый ряд весьма актуальных законодательных инициатив. Так уже почти 8000 подписей собрала инициатива об оплате государством целого ряда современных и главное - эффективных медикаментов. По-существу, предлагается заметно расширить список компенсируемых государством лекарств. Примечательно, что авторы другой инициативы призывают возврат переплаченных налогов, наряду с медициной и образованием, распространить и на рецептурные медикаменты. Латвийцы ставят свои автографы и под еще одним "медицинским" предложением - о выделении государством 150 евро пенсионерам на стоматологическую помощь.

Интересно, что хотя инициатива о предоставлении жителям права выбирать свои накопления на 2-м пенсионном уровне уже направлена в Сейм и передана в бюджетную комиссию, люди продолжают и дальше подписываться в ее поддержку. На данный момент собрано уже более 25 тысяч подписей.

Зачастую, те или иные инициативы рождаются как бы в ответ на другие инициативы. Так сперва на портале manabalss.lv была размещена инициатива о предоставлении права на отстрел медведей с целью регулирования их количества в латвийских лесах. Вскоре в противовес появилась "встречная" инициатива с призывом не допустить выдачи разрешения охотиться на медведей. Первая инициатива, пока, правда, пользуется большей популярностью - ее поддержали 4 722 латвийца, когда как под инициативой о защите медведей подписались всего 1018 человек.

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#налоги #медицина #пенсионеры
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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