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Жалобы жителей подтвердились: в Лудзенском крае остановили сброс сточных вод в реку 0 32

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трескавшаяся поверхность болота с пленкой

Изображение: BB.lv/AI.

В Лудзенском крае удалось остановить попадание неочищенных сточных вод и ила в реку Пилда. Загрязнение обнаружили после обращения местных жителей, а теперь специалисты оценивают возможный ущерб для водоёмов региона.

Государственная служба окружающей среды (ГСОО) остановила сброс неочищенных сточных вод и ила в реку Пилда в Лудзенском крае. Нарушение было выявлено 5 июня после жалобы жителей.

Во время проверки в волости Иснаудас инспекторы обнаружили, что загрязнение поступает в реку из очистных сооружений Лудзы BIO-2800. Совместно с обслуживающим предприятие ООО LNS pakalpojumi был закрыт выпускной клапан биопруда, что позволило немедленно прекратить дальнейшее попадание загрязняющих веществ в водоём.

При обследовании территории возле моста через реку Пилда специалисты зафиксировали на поверхности воды значительные скопления осадка сточных вод. Позже было установлено, что в канаву, соединённую с рекой, поступали тёмные илистые отложения.

Как пояснили в LNS pakalpojumi, загрязнение произошло во время плановой очистки биопруда. Во время осушения водоёма ил попал в общую систему сброса. Хотя воду планировалось направить в резервные пруды, проверка показала, что утечка продолжалась и после начала работ.

Для жителей региона важно, что загрязнение удалось остановить относительно быстро. Однако окончательное влияние происшествия на качество воды ещё предстоит оценить.

Специалисты уже взяли пробы поверхностных и сточных вод и продолжают усиленный мониторинг. Кроме того, ГСОО уведомила самоуправление Лудзенского края и рекомендовала проверить, не затронуло ли загрязнение расположенное поблизости Лудзенское озеро.

Сейчас служба выясняет масштабы последствий и оценивает возможную ответственность предприятия, управляющего очистными сооружениями. После получения результатов анализов будет принято решение о дальнейших действиях.

Расследование продолжается, а о его итогах ГСОО обещает сообщить дополнительно.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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