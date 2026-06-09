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Зеленский рассказал, почему в Латвию влетают украинские дроны 3 1834

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дроны в Латвии.
ФОТО: BB.LV/AI

Россия сознательно направляет украинские дроны в другие страны, чтобы расколоть Европу и ослабить поддержку Украины, заявил сегодня на пресс-конференции в Таллине президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия сознательно направляет украинские дроны в другие страны, в том числе в государства Балтии и Финляндию, чтобы распространять риторику о том, что Украина якобы представляет угрозу.

Отвечая на вопрос о том, что Украина может предпринять в этой ситуации, Зеленский заявил, что именно для этого и предусмотрено соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. В рамках этого сотрудничества Украина сможет делиться своим опытом в области дронов, в том числе в вопросах защиты от них.

По словам президента, Украина готова направлять своих специалистов в страны, где существует риск появления таких беспилотников, чтобы передавать накопленный опыт.

Такое соглашение о сотрудничестве Зеленский сегодня в Таллине подписал и с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. На пресс-конференции глава латвийского правительства подчеркнул, что речь идёт не только о закупке технологий. Подписанное соглашение позволит наладить постоянное сотрудничество с украинскими специалистами по беспилотникам.

Кулбергс также отметил, что, хотя беспилотник, залетевший накануне в воздушное пространство Латвии, удалось сбить с помощью истребителя, в дальнейшем такой способ реагирования нельзя считать самым эффективным.

«Хорошо показать, что мы способны это сделать, но в будущем нам необходимо действовать более эффективно и продуктивно», — заявил премьер-министр Латвии.

Как сообщал bb.lv, в понедельник утром в Берзгальской волости Резекненского края истребители ВВС Франции сбили иностранный беспилотник. Чей это был дрон, официально не сообщалось.

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#президент #Украина #Латвия #безопасность #дроны #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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