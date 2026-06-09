Конституционный суд Латвии признал не соответствующей Сатверсме норму, которая позволяла возлагать на отдельных владельцев квартир обязанность оплачивать всю разницу в потреблении воды в доме. Суд пришёл к выводу, что такой порядок может быть несправедливым и несоразмерным.

Конституционный суд вынес важное решение для владельцев квартир в многоквартирных домах, признав неконституционной норму, регулирующую распределение так называемой разницы в потреблении воды.

Речь идёт о случаях, когда общий расход воды в доме превышает суммарные показания квартирных счётчиков. Ранее действовавший порядок предусматривал, что вся эта разница может быть возложена на владельцев квартир, где счётчики не прошли своевременную поверку, были повреждены или имели нарушения пломбировки.

Суд согласился с тем, что жители обязаны оплачивать фактически потреблённую воду и не должны получать преимущества из-за непроверенных счётчиков. Однако проблема заключается в том, что разница в потреблении воды возникает не только по этой причине.

Как отметил Конституционный суд, на показатели могут влиять аварии, утечки, ремонтные работы, техническое состояние внутренних сетей здания и другие обстоятельства, не зависящие от конкретного владельца квартиры. Поэтому возложение всей финансовой ответственности только на одного или нескольких собственников не соответствует принципам справедливости и соразмерности.

Для многих жителей многоквартирных домов это решение имеет практическое значение. В последние годы споры вокруг так называемой «разницы воды» регулярно становились причиной конфликтов между жильцами, управляющими компаниями и поставщиками услуг.

Суд также обратил внимание, что владельцы квартир зачастую не могли заранее рассчитать размер начислений. В отдельных случаях сумма «разницы воды» существенно увеличивала коммунальные счета.

Вместе с тем Конституционный суд не признал норму недействительной задним числом для всех ранее рассмотренных дел. Судьи указали, что это могло бы затронуть правовую определённость и интересы других участников уже завершённых процессов.

Однако для лиц, чьи дела ещё находятся на рассмотрении судов, а также для участников двух дел, ставших основанием для обращения в Конституционный суд, спорная норма признана недействительной с момента нарушения их основных прав.

Основанием для разбирательства стали два гражданских дела, рассматриваемые Рижским городским судом. В них оспаривались требования о взыскании задолженности, включая начисления за разницу в потреблении воды.

Решение Конституционного суда является окончательным, обжалованию не подлежит и вступит в силу после публикации в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

Таким образом, суд поставил под сомнение многолетнюю практику распределения «разницы воды» и фактически указал на необходимость более справедливого механизма расчётов для жителей многоквартирных домов.