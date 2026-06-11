Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Яунгулбене появится новая детская площадка 0 4

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Детская площадка

Гулбенская краевая дума приняла пожертвование благотворительного фонда «Zīļuks» в размере почти 29 тысяч евро. На эти средства в Яунгулбенской волости будет создана новая детская игровая площадка.

На строительство площадки выделено 28 976,80 евро. Она будет расположена в местечке «Vīgriezes» в Яунгулбене.

Председатель правления компании LaTS Раймонд Окманис подчёркивает, что главная цель фонда — не разовая благотворительная акция, а долгосрочные инвестиции в местные сообщества, приносящие максимальную общественную пользу.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы пожертвование служило как можно большему числу людей и сохраняло свою ценность на протяжении многих лет. Детская площадка — это не просто объект инфраструктуры. Это место, где встречаются семьи, формируется сообщество и дети проводят время в безопасной среде. Именно поэтому фонд выбирает проекты, создающие долгосрочный общественный эффект», — говорит Р. Окманис.

По его словам, Гулбенский край был выбран не случайно. Фонд давно сотрудничает с муниципалитетами и местными сообществами, где видит инициативу и готовность поддерживать созданную инфраструктуру после завершения проекта. Такой подход позволяет сделать пожертвование не разовой помощью, а настоящим долгосрочным вкладом в развитие территории.

Благотворительный фонд «Zīļuks» был основан в 2015 году с целью развития меценатства в Латвии и поддержки общественно значимых инициатив. Это независимая неправительственная организация со статусом общественно полезной, самостоятельно определяющая приоритетные направления своей деятельности.

За годы работы фонд помог создать игровые площадки во многих населённых пунктах страны — в Вайньоде, Лизумсе, Валле, Яункалснаве, Даугавпилсе, Бирзгале, Гауйене, Цесисе и других местах. Это подтверждает последовательную стратегию фонда — инвестировать в регионы и укреплять инфраструктуру для семей с детьми.

Компания SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединения малых и средних продовольственных розничных торговцев Латвии, снижения их затрат и повышения конкурентоспособности. Сегодня сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 торговых точек по всей стране.

×
Читайте нас также:
#благотворительность #инвестиции
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой человек и деньги
Изображение к статье: Мясной павильон, продукция на прилавке
Изображение к статье: Очередь в магазин
Изображение к статье: Небо в облаках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звезде эстрады сорвало крышу от вседозволенности. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дождь
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Бизнес
6
Изображение к статье: Дети и деньги
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Девушка закрывает рот рукой, чтобы не произнести слова на "запретном" языке Эксклюзив!
Политика
4
Изображение к статье: Медведь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Звезде эстрады сорвало крышу от вседозволенности. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дождь
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Бизнес
6

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео