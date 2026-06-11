Гулбенская краевая дума приняла пожертвование благотворительного фонда «Zīļuks» в размере почти 29 тысяч евро. На эти средства в Яунгулбенской волости будет создана новая детская игровая площадка.

На строительство площадки выделено 28 976,80 евро. Она будет расположена в местечке «Vīgriezes» в Яунгулбене.

Председатель правления компании LaTS Раймонд Окманис подчёркивает, что главная цель фонда — не разовая благотворительная акция, а долгосрочные инвестиции в местные сообщества, приносящие максимальную общественную пользу.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы пожертвование служило как можно большему числу людей и сохраняло свою ценность на протяжении многих лет. Детская площадка — это не просто объект инфраструктуры. Это место, где встречаются семьи, формируется сообщество и дети проводят время в безопасной среде. Именно поэтому фонд выбирает проекты, создающие долгосрочный общественный эффект», — говорит Р. Окманис.

По его словам, Гулбенский край был выбран не случайно. Фонд давно сотрудничает с муниципалитетами и местными сообществами, где видит инициативу и готовность поддерживать созданную инфраструктуру после завершения проекта. Такой подход позволяет сделать пожертвование не разовой помощью, а настоящим долгосрочным вкладом в развитие территории.

Благотворительный фонд «Zīļuks» был основан в 2015 году с целью развития меценатства в Латвии и поддержки общественно значимых инициатив. Это независимая неправительственная организация со статусом общественно полезной, самостоятельно определяющая приоритетные направления своей деятельности.

За годы работы фонд помог создать игровые площадки во многих населённых пунктах страны — в Вайньоде, Лизумсе, Валле, Яункалснаве, Даугавпилсе, Бирзгале, Гауйене, Цесисе и других местах. Это подтверждает последовательную стратегию фонда — инвестировать в регионы и укреплять инфраструктуру для семей с детьми.

Компания SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединения малых и средних продовольственных розничных торговцев Латвии, снижения их затрат и повышения конкурентоспособности. Сегодня сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 торговых точек по всей стране.