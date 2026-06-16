Коммуникационные идеи, рожденные в странах Балтии, всё чаще получают международное признание и приносят коммерческий успех по всей Европе.

Одним из ярких примеров является коммуникационное агентство Alpha Baltic Media, работающее под брендом Alpha, которое завершило самый успешный год в своей истории. Международные награды, растущий портфель клиентов и сильные финансовые результаты позволили компании увеличить чистый оборот в 2025 году на 28,2%, до 3,41 млн евро, а прибыль выросла на 21,2%, достигнув 137 401 евро.

В прошлом году общая стоимость активов компании впервые превысила 630 тысяч евро, а собственный капитал на конец года составил 590 630 евро. Объём долгосрочных инвестиций за год увеличился более чем в два раза — со 156 828 евро до 316 521 евро.

В компании отмечают, что росту способствовало увеличение объёма коммуникационных проектов государственного сектора. В 2025 году Alpha завершила выполнение 16 государственных контрактов в сфере коммуникаций для органов власти и публичного сектора на общую сумму около 380 тысяч евро. Одновременно продолжается работа ещё по 19 контрактам общей стоимостью около 1,35 млн евро.

Среди наиболее значимых клиентов агентство называет Фонд интеграции общества, Центральное статистическое управление, Патентное ведомство, государственное предприятие «Автотранспортная дирекция» и Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD). В рамках этих проектов были реализованы информационные, образовательные и репутационные кампании.

«Этот год подтвердил, что выбранный нами путь верен — сочетание стратегического мышления, креативного исполнения и достижения измеримых результатов», — отметил член правления Alpha Baltic Media Лаурис Шпиллерс.

Помимо улучшения финансовых показателей агентство в прошлом году получило и международное профессиональное признание. Alpha была номинирована на престижную премию Epica Awards 2025 в категории Public Interest – Health & Safety за реализованную в Литве социальную кампанию Never Alone!, посвящённую вопросам безопасности детей.

Кроме того, компания получила сразу две награды конкурса European Agency Awards 2025, победив в номинациях Best PR Campaign и Best Integrated Campaign.

По словам Шпиллерса, проекты в сфере коммуникаций для государственного сектора требуют не только творческого подхода, но и глубокого понимания работы государственных институтов, а также умения работать с общественно значимыми темами. Он подчеркнул, что доверие клиентов и международное признание подтверждают конкурентоспособность агентства на балтийском рынке.

В течение прошлого года компания инвестировала в технологическое развитие, цифровые решения и повышение квалификации сотрудников. В нынешнем году агентство также отмечает 30-летие своей деятельности.

Материнская компания OÜ AlphaAgency в Эстонии получила сертификат «Strongest in Estonia 2025» от Creditinfo Eesti с кредитным рейтингом AA. Такой рейтинг присваивается лишь примерно 7,6% компаний Эстонии.