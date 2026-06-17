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Бесплатный проезд и ночные рейсы: как будет работать транспорт в Риге на Лиго 0 262

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамвай и люди
ФОТО: LETA

В дни Лиго и Янова дня проезд в общественном транспорте Риги станет бесплатным для всех пассажиров. Кроме того, в ночь на 24 июня город организует дополнительные рейсы, чтобы жители и гости столицы могли без проблем добраться домой после праздничных мероприятий.

Во время празднования Лиго и Янова дня общественный транспорт в Риге будет работать по особому графику. Как сообщили в «Rīgas satiksme», 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами бесплатно.

Бесплатный проезд будет действовать на всех маршрутах городского общественного транспорта.

Дополнительные изменения коснутся расписания движения. С 22 по 24 июня транспорт будет курсировать по графику выходных дней.

Для многих рижан особенно важным станет решение организовать дополнительные рейсы в ночь Лиго.

Усиленное движение транспорта предусмотрено в связи с массовыми праздничными мероприятиями, которые традиционно проходят в нескольких районах города. Дополнительные рейсы будут обслуживать направления от Зелёного театра в Межапарке, а также от мест проведения праздников в Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе. Это позволит посетителям концертов и народных гуляний добраться домой без необходимости пользоваться автомобилем или такси.

Отдельный график предусмотрен и для перенесённого рабочего дня. В субботу, 27 июня, общественный транспорт будет работать по расписанию обычного рабочего дня.

Помимо транспорта, праздничные изменения затронут и другие муниципальные услуги. В частности, изменится режим работы клиентских центров «Rīgas satiksme», а также порядок использования платных муниципальных автостоянок.

Для жителей города это означает, что при планировании поездок и парковки в праздничные дни стоит заранее ознакомиться с актуальной информацией.

В Риге бесплатный проезд на Лиго уже стал традицией. Власти рассчитывают, что такая мера поможет снизить нагрузку на дороги и позволит людям безопаснее возвращаться домой после праздничных мероприятий.

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#Рига #лиго #транспорт #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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