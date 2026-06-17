Результаты весеннего мониторинга знаний показали тревожную тенденцию: между 3-м и 6-м классом латвийские школьники значительно теряют позиции в математике и естественных науках. При этом навыки понимания текстов, наоборот, улучшаются.

Средний уровень математической и естественно-научной грамотности у латвийских школьников заметно снижается по мере перехода из начальной школы в основную. Об этом свидетельствуют результаты мониторинговых работ, проведённых этой весной и опубликованных Министерством образования и науки, пишут общественные СМИ.

Исследование охватило учащихся 3-х и 6-х классов. Задания были разработаны таким образом, чтобы свои знания могли продемонстрировать как ученики с базовым уровнем подготовки, так и более сильные школьники. При этом работы включали и задания повышенной сложности.

По словам руководителя проекта «Поддержка развития качества образования» Инесе Вилцини, разработчики ориентировались на средний результат около 50% от максимально возможного количества баллов. Однако в большинстве случаев ученикам достичь этого уровня не удалось.

Среди третьеклассников лучшие результаты были зафиксированы по математическим вычислениям — в среднем 56% от максимального количества баллов. По пониманию текстов школьники набрали в среднем 47%, а по естественным наукам — 49%.

У шестиклассников картина оказалась иной. Лучше всего они справились с заданиями на понимание текстов, набрав в среднем 58%. Однако результаты по математике и естественным наукам оказались существенно ниже ожидаемых — соответственно 38% и 35%.

Наиболее серьёзное беспокойство вызывает именно математика. Разница между результатами учащихся 3-х и 6-х классов достигает почти 20 процентных пунктов. Фактически это означает, что по мере усложнения программы многие школьники начинают испытывать серьёзные трудности с применением математических знаний на практике.

По словам Вилцини, одна из причин связана с содержанием учебной программы.

«Ученики достаточно хорошо справляются с более простыми заданиями, которые требуют базовых навыков: найти информацию, заметить необходимое, выполнить несложные вычисления. Но как только появляется более сложная жизненная ситуация, где нужно получить информацию из нескольких источников или действительно сориентироваться в реальной ситуации, возникают трудности», — отметила она.

В качестве примера специалист привела задания, связанные с реальными жизненными ситуациями. Одно из них предлагало определить, сможет ли семья получить банковский кредит с учётом своих доходов и расходов.

Именно такие практические задания оказались наиболее сложными для многих школьников.

При этом результаты по пониманию текстов показывают противоположную тенденцию. Между 3-м и 6-м классом навыки работы с текстовой информацией заметно улучшаются, что говорит о неравномерном развитии различных компетенций.

Собранные данные будут использоваться не только для оценки общей ситуации в образовании. Одна из целей мониторинга — понять, какие школы, группы учеников или отдельные навыки нуждаются в дополнительной поддержке.

Полученные результаты также помогут Министерству образования оценить, требуются ли изменения в содержании обучения или подходах к преподаванию отдельных предметов.