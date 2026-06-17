На Рижском центральном рынке начался ягодный сезон. Импортную клубнику уже можно купить от двух евро за килограмм, появились первые лисички, однако массового урожая местной клубники и лесной земляники покупателям ещё придётся подождать.

Перед Лиго главными героями Рижского центрального рынка стали клубника и садовая земляника. Прилавки заполнены ягодами из Польши, Греции и местных хозяйств, однако разница в ценах остаётся значительной, пишет Latvijas Avīze.

Если импортную клубнику сейчас можно купить всего за два евро за килограмм, то латвийская ягода стоит от 7 до 12 евро. Более крупная и отборная импортная клубника продаётся по 3,50–4 евро за килограмм.

Несмотря на более высокую цену, местная продукция находит своих покупателей. Правда, таких ягод на рынке пока немного.

Фермер Ивета Плата из Цодеской волости Баускского края объясняет это погодой.

«Клубника из открытого грунта в этом году запоздает, потому что солнца мало и ягоды плохо созревают. Нужно хотя бы три тёплых и солнечных дня, тогда можно будет ожидать хороший урожай», — говорит она.

Сейчас хозяйство продаёт клубнику, выращенную в плёночных тоннелях. Цена составляет 12 евро за килограмм, а ягоды фасуют в контейнеры по полкилограмма, поскольку именно такой объём чаще всего выбирают покупатели.

По словам фермера, на рынке осталось совсем немного продавцов, которые реализуют собственно выращенную клубнику.

«Я считаю, что это честно по отношению к покупателям, которые могут быть полностью уверены в происхождении ягод», — отмечает Плата.

Лесной земляники на рынке пока не видно, зато появились первые лисички. Их сезон только начинается, поэтому цена остаётся высокой.

«С самого утра на рынке можно было увидеть продавцов лисичек. Несмотря на совершенно неадекватно высокую цену, грибы быстро раскупили», — рассказала продавец томатов из хозяйства «Дижскудрас» Жанна.

По её словам, ей неприятно видеть, как ради быстрой прибыли люди собирают даже самые маленькие грибы, едва появившиеся в лесу.

Пока же рынок живёт не только ягодами. Покупателям предлагают испанскую и марокканскую голубику, греческую черешню, персики, абрикосы и другие сезонные фрукты.

Широко представлены и латвийские овощи. В хозяйстве Иветы Платы ранний картофель продаётся по 2–2,20 евро за килограмм, огурцы стоят 2,80 евро, а цветная капуста — около пяти евро за килограмм.

Погода нынешнего сезона по-разному влияет на урожай различных культур.

«Если дожди продолжатся, картофель начнёт растрескиваться. Огурцы замедлили рост из-за слишком холодных ночей. А вот свекла, цветная капуста и брокколи растут хорошо», — оценивает ситуацию фермер.

Таким образом, перед Лиго покупатели уже могут рассчитывать на широкий выбор ягод и овощей, однако основной урожай латвийской клубники из открытого грунта, по прогнозам производителей, появится только ближе к праздникам.