В рижских парках сейчас можно увидеть одно из самых необычных цветущих деревьев, которое редко встречается в наших широтах. Его белоснежные цветы превращают крону в настоящее облако из снежинок и привлекают внимание даже опытных любителей природы.

Речь идёт о снежноцвете виргинском (Chionanthus virginicus) — редком декоративном дереве, которое растёт в насаждениях вдоль Городского канала и в парке «Зиемельблазма».

Именно сейчас дерево переживает период цветения. Его крона покрыта сотнями тонких белых цветков, благодаря чему издалека кажется, будто ветви окутаны лёгким снежным облаком.

Снежноцвет считается одним из самых необычных цветущих деревьев, которые можно встретить в Латвии. Растёт он медленно, а первого цветения иногда приходится ждать несколько лет.

Однако, как отмечают специалисты, ожидание полностью оправдывается необычным видом дерева в начале лета.

Интересно, что декоративность снежноцвета не ограничивается периодом цветения. Осенью дерево вновь привлекает внимание ярко-жёлтой листвой и тёмно-синими плодами, создающими эффектный контраст.

Снежноцвет виргинский родом из Северной Америки и считается настоящей дендрологической редкостью для нашего региона.

Поэтому во время прогулки по рижским паркам стоит иногда поднимать взгляд от привычных маршрутов — среди знакомых аллей могут скрываться весьма необычные представители растительного мира. Иногда самые интересные природные достопримечательности находятся гораздо ближе, чем кажется.