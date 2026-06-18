Латвийские пассажирские электропоезда продолжают получать собственные имена. Очередным четырём составам присвоены названия «Папоротник», «Дуб», «Стрекоза» и «Косуля», а всего природные имена планируется дать всем 32 новым электропоездам Vivi.

Компания Pasažieru vilciens (PV), работающая под брендом Vivi, продолжает реализацию необычного проекта по присвоению имён новым пассажирским электропоездам.

На этот раз названия получили ещё четыре состава — «Paparde» («Папоротник»), «Ozols» («Дуб»), «Spāre» («Стрекоза») и «Stirna» («Косуля»).

Таким образом, число поездов с собственными именами продолжает расти.

Ранее, в конце мая, на железных дорогах Латвии появились поезда «Zalktis» («Уж»), «Bērzs» («Берёза»), «Mednis» («Глухарь») и «Ērglis» («Орёл»). Ещё раньше, в апреле, имена получили составы «Bite» («Пчела»), «Apodziņš» («Сыч» (сова)), «Priede» («Сосна») и «Egle» («Ель»).

В компании отмечают, что все 32 новых электропоезда будут названы в честь характерных для Латвии деревьев, птиц, животных и природных объектов. Каждый месяц новые названия будут получать ещё четыре состава.

Проект реализуется совместно с АО «Латвийские государственные леса» (LVM). В рамках сотрудничества в поездах также размещены обновлённые схемы маршрутов с обозначением мест отдыха LVM, расположенных рядом с железнодорожными станциями.

Что важно знать: названия поездов не выбирались случайным образом. Их подбирали специалисты LVM, стремясь отразить разнообразие латвийской природы и создать дополнительную связь между железной дорогой и природными достопримечательностями страны.

Новые электропоезда чешского производителя Škoda Vagonka начали перевозить пассажиров в Латвии в конце 2023 года. За это время они постепенно стали основой пассажирских железнодорожных перевозок в стране.

Рост интереса к железнодорожному транспорту отражается и в статистике. По данным PV, в прошлом году компания перевезла 21,3 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем годом ранее.

Компания Pasažieru vilciens была создана в 2001 году после выделения внутренних пассажирских перевозок из структуры Latvijas dzelzceļš.

Теперь наряду с современными поездами пассажиры постепенно получают ещё одну особенность латвийской железной дороги — составы с собственными именами, связанными с природой страны.