Инициатива о переименовании Парка Победы в Риге вызвала неоднозначную реакцию жителей. Опрос показал не только отношение к возможной смене названия, но и то, что значительная часть общества неверно представляет, в честь какого исторического события парк получил своё название.

На портале Manabalss.lv продолжается сбор подписей за переименование Парка Победы в Парк Солнца.

На этом фоне программа «900 секунд» (ТВ3) решила выяснить, поддерживают ли жители такую идею и насколько хорошо знают историю одного из самых известных парков столицы.

Результаты опроса показали, что лишь 38% жителей Латвии правильно указали происхождение нынешнего названия парка. Именно столько респондентов знают, что парк был назван в честь победы Латвийской армии над войсками Бермонта во время Освободительной войны.

При этом ещё больше опрошенных — 41% — считают, что название связано с победой союзников над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Это означает, что большинство участников опроса либо ошибаются, либо не уверены в историческом происхождении названия.

Опрос выявил и более неожиданные ответы.

По 1% респондентов связали название парка с бронзовыми медалями сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира и с вступлением стран Балтии в Европейский союз и НАТО.

Что касается самого переименования, то здесь жители также не пришли к единому мнению. Половина участников опроса — 50% — считают, что нынешнее название следует сохранить. За переименование выступили 25% респондентов. Ещё четверть опрошенных признались, что пока не сформировали собственного мнения по этому вопросу.

Дискуссия вокруг названия парка продолжается уже не первый год и периодически возвращается в общественную повестку. Нынешний опрос показывает, что вопрос остаётся чувствительным, а исторический контекст названия для многих жителей по-прежнему остаётся малоизвестным.

Пока инициатива собирает подписи, большинство жителей Латвии выступают за сохранение нынешнего названия Парка Победы.