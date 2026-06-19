На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода, лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, клянутся синоптики.

Суббота по всей стране будет солнечной, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +8..+14 градусов, днем она достигнет +24..+28 градусов, местами на побережье воздух будет на градус прохладнее.

В ночь на воскресенье, самую короткую в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже +15..+19 градусов, лишь местами в восточных краях воздух остынет до +13 градусов.

В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, в течение дня местами ожидаются сильные ливни, локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха составит +23..+28 градусов, на части побережья - около +20 градусов.

В понедельник вернется сухая и солнечная погода, ветер будет слабым, западного и северного направлений. На восходе солнца температура опустится до +9..+15 градусов, днем она достигнет +20..+25 градусов.

Согласно последним прогнозам, во вторник, в день Лиго, погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на два градуса ниже, чем в понедельник.

Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до +8..+14 градусов. В Янов день вероятность дождя возрастет, возможны также грозовые ливни, температура не ожидается выше +18..+23 градусов.