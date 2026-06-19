В пятницу в Латвии ожидается преимущественно солнечная и тёплая погода, прогнозируют синоптики.

Местами в Земгале и восточных районах страны возможны кратковременные дожди.

При слабом или умеренном западном и северо-западном ветре температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге пятница будет сухой и в основном солнечной. Будет дуть слабый западный ветер, который позже сменится северным. Температура воздуха в столице поднимется до +23 градусов, а на побережье не превысит +20 градусов.

Погодные условия определяет область высокого атмосферного давления. Атмосферное давление составит 1014–1017 гектопаскалей на уровне моря.