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Пятница будет преимущественно солнечной и тёплой 0 70

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2026
LETA
Изображение к статье: Болото, солнечный день

В пятницу в Латвии ожидается преимущественно солнечная и тёплая погода, прогнозируют синоптики.

Местами в Земгале и восточных районах страны возможны кратковременные дожди.

При слабом или умеренном западном и северо-западном ветре температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге пятница будет сухой и в основном солнечной. Будет дуть слабый западный ветер, который позже сменится северным. Температура воздуха в столице поднимется до +23 градусов, а на побережье не превысит +20 градусов.

Погодные условия определяет область высокого атмосферного давления. Атмосферное давление составит 1014–1017 гектопаскалей на уровне моря.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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