Юрмальская больница начала поиск нового главного врача. От кандидатов ждут не только медицинского опыта, но и собственного видения развития учреждения, а зарплата на время испытательного срока составит не менее 3500 евро до уплаты налогов.

ООО «Юрмальская больница» объявило открытый конкурс на должность главного врача. Будущий руководитель будет отвечать за организацию лечебного процесса, качество медицинской помощи, безопасность пациентов и развитие медицинских услуг в учреждении.

В круг обязанностей также войдут координация работы медицинского персонала, обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере здравоохранения и сотрудничество с государственными учреждениями, самоуправлением и партнёрами больницы.

Кандидатам необходимо иметь высшее медицинское образование и не менее трёх лет опыта работы или руководящей деятельности в медицинском учреждении. Кроме того, от претендентов ожидают знаний в области организации здравоохранения, лидерских качеств, стратегического мышления и высокой ответственности.

Отдельным требованием является свободное владение латышским языком, а также знание двух иностранных языков.

Что важно знать: должность можно будет совмещать с работой по основной медицинской специальности. Для многих врачей это может стать возможностью сохранить практическую деятельность и одновременно участвовать в управлении больницей.

Для участия в конкурсе необходимо представить мотивационное письмо, резюме, документы об образовании и квалификации, а также описание собственного видения развития лечебного направления больницы объёмом до двух страниц. Дополнительно потребуются как минимум два рекомендательных письма.

Документы принимаются до 26 июня. Во второй тур пригласят только кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

По данным годового отчёта, принадлежащая самоуправлению Юрмальская больница в 2025 году увеличила оборот на 3,5%, до 12,09 миллиона евро. При этом убытки учреждения сократились до 33,2 тысячи евро.

Поиск нового главного врача проходит вскоре после смены руководства больницы. С мая этого года председателем правления является Дидзис Лукин, ранее работавший в больнице Красного Креста в Смилтене.

Конкурс позволит определить человека, который будет отвечать не только за текущую работу медицинского учреждения, но и за его дальнейшее развитие в ближайшие годы.