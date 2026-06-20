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Магазины сократят часы работы, часть торговых центров закроется: как Латвия будет работать на Лиго и Янов день 0 372

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закрытая касса магазина

В праздничные дни 23 и 24 июня жители Латвии столкнутся с изменённым графиком работы магазинов и торговых центров. Если покупки отложить на последний момент, есть риск обнаружить закрытые двери или сокращённое время работы.

В преддверии Лиго и Янова дня крупнейшие торговые сети и торговые центры Латвии переходят на праздничный режим работы. Большинство магазинов 23 июня закроются раньше обычного, а 24 июня многие торговые центры вообще не будут работать.

Покупателям стоит заранее планировать покупки продуктов, напитков и товаров для отдыха, поскольку привычный график в эти дни действовать не будет.

Как будут работать продуктовые магазины

Магазины Maxima 23 июня будут открыты до 21:00. На следующий день они начнут работу позже обычного — с 10:00.

В сети Rimi график зависит от конкретного магазина. В большинстве случаев 23 июня магазины будут работать с 08:00 до 21:00, а 24 июня — с 11:00 до 22:00.

В магазинах Lidl также предусмотрены изменения. В день Лиго они будут открыты с 08:30 до 20:30, а в Янов день — с 09:00 до 22:00.

Какие торговые центры будут закрыты

Наиболее заметные изменения коснутся торговых центров. Многие из них либо сократят рабочее время, либо полностью закроются 24 июня.

Rīga Plaza 23 июня будет работать с 10:00 до 18:00, а в Янов день посетителей принимать не будет.

В Domina Shopping магазины 23 июня откроются с 10:00 до 17:00. Большинство торговых точек 24 июня будет закрыто, однако кинотеатр, развлекательные объекты и некоторые услуги продолжат работу по отдельному расписанию.

Торговые центры Spice и Spice Home в день Лиго будут открыты с 10:00 до 18:00, а 24 июня не будут работать вовсе. К обычному графику они вернутся 25 июня.

В Akropole Alfa и Akropole Rīga 23 июня магазины будут работать с 10:00 до 20:00. В Янов день большая часть торговых точек будет закрыта, однако отдельные магазины и поставщики услуг продолжат принимать посетителей.

Традиционно Лиго и Янов день сопровождаются сокращённым графиком работы торговых объектов по всей стране. Такая практика действует ежегодно и позволяет сотрудникам провести праздники с семьями.

Тем, кто планирует праздничные покупки, лучше не откладывать их на вечер 23 июня или утро 24 июня.

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#лиго #Латвия #магазины #праздники #покупки #торговые центры
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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