В нынешнем году рабочий день в понедльник, 22 июня (день между воскресеньем и праздником Лиго), был перенесен на субботу, 27 июня. Что означает этот перенос для работающих латвийцев?

В Латвии подобные переносы регулируются распоряжением Кабинета министров. Они создают удобные «длинные выходные», но общее количество рабочих часов за год не меняется.

Ключевые особенности учета:

Переносы являются обязательными для государственных бюджетных учреждений и работников, чей график установлен с понедельника по пятницу.

В частных компаниях эти правила носят рекомендательный характер (регулируется внутренним распорядком или трудовым договором).

Оплата: отработанные дни в субботу оплачиваются по стандартной ставке, так как общее количество рабочих часов в месяце и году остается неизменным. За перенос дня нет дополнительных надбавок за сверхурочную работу.