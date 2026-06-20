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Понедельник начинается в субботу: в Латвии жонглируют рабочими днями 0 385

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
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ChatGPT

В нынешнем году рабочий день в понедльник, 22 июня (день между воскресеньем и праздником Лиго), был перенесен на субботу, 27 июня. Что означает этот перенос для работающих латвийцев?

В Латвии подобные переносы регулируются распоряжением Кабинета министров. Они создают удобные «длинные выходные», но общее количество рабочих часов за год не меняется.

Ключевые особенности учета:

  • Переносы являются обязательными для государственных бюджетных учреждений и работников, чей график установлен с понедельника по пятницу.

  • В частных компаниях эти правила носят рекомендательный характер (регулируется внутренним распорядком или трудовым договором).

Оплата: отработанные дни в субботу оплачиваются по стандартной ставке, так как общее количество рабочих часов в месяце и году остается неизменным. За перенос дня нет дополнительных надбавок за сверхурочную работу.

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Антон Городницкий
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