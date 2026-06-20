Суббота порадует жителей Латвии по-настоящему летней погодой. Синоптики прогнозируют много солнца, отсутствие осадков и температуру воздуха до +28 градусов.

После более прохладных дней в Латвию приходит заметное потепление.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, суббота будет сухой, солнечной и тёплой практически по всей стране.

Осадков не ожидается, а ветер останется слабым, поэтому погода будет комфортной как для отдыха на природе, так и для поездок к морю или на дачу.

Температура воздуха в большинстве районов повысится до +23…+28 градусов.

Самые высокие показатели термометров ожидаются в центральной и восточной части страны.

В Риге также установится по-летнему тёплая погода. В течение дня будет солнечно, без дождей, а воздух прогреется до +26…+28 градусов.

Что важно знать: это будет один из самых тёплых дней последних недель. Благодаря слабому ветру температура будет ощущаться ещё выше, особенно на солнце.

Ранее синоптики уже предупреждали, что в выходные усилится и ультрафиолетовое излучение. В середине дня рекомендуется ограничить длительное пребывание под прямыми солнечными лучами и использовать солнцезащитные средства.

Погода благоприятствует отдыху на открытом воздухе, однако синоптики напоминают, что после солнечной субботы в воскресенье местами возможны грозы и более неустойчивые погодные условия.

Пока же жителей страны ждёт редкий для нынешнего июня день с почти идеальным сочетанием солнца, тепла и отсутствия осадков.