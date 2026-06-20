С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии упали семь беспилотников, ещё один дрон был уничтожен истребителями НАТО. Все случаи были расследованы компетентными службами.

С начала полномасштабной войны России против Украины на территории Латвии зафиксировано семь случаев падения беспилотных летательных аппаратов. Ещё один дрон был нейтрализован истребителями НАТО, участвующими в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сообщили в Национальных вооружённых силах.

В НВС подчёркивают, что по соображениям безопасности подробная информация о маршрутах полётов, технических характеристиках и других деталях подобных инцидентов обычно не разглашается.

Каждый случай был отдельно оценён и расследован ответственными государственными учреждениями. При этом военные обращают внимание, что нет оснований автоматически считать все беспилотники, фигурирующие в подобных инцидентах, украинскими. Их происхождение устанавливается только после проведения соответствующих проверок и анализа.

По оценке НВС, такие инциденты напрямую связаны с широким применением Россией средств радиоэлектронной борьбы в ходе войны против Украины. Создаваемые помехи GPS-навигации и другое электромагнитное воздействие способны нарушать работу беспилотников и приводить к их случайному отклонению от курса и пересечению границ соседних государств.

Весной этого года жители Латгале и Видземе неоднократно получали предупреждения через систему сотового оповещения о потенциальных угрозах в воздушном пространстве. Некоторые беспилотники впоследствии упали и взорвались.

В начале июня в Берзгальской волости Резекненского края французские истребители, участвующие в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии, уничтожили иностранный беспилотник, который оказался над территорией Латвии после воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.