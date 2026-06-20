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Слили горячую воду и получили приглашение на работу: необычная история из Сигулды 1 274

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вокзал Сигулды

Самоуправление Сигулдского края разыскивает молодых людей, которые ночью вмешались в работу городской системы теплоснабжения и слили более десяти кубометров теплоносителя. Вместо одних лишь упрёков нарушителям предлагают также познакомиться с профессией теплоэнергетика.

Самоуправление Сигулдского края призвало откликнуться молодых людей, которые в ночь на пятницу совершили несанкционированные действия на объектах городской системы теплоснабжения.

По данным самоуправления, инцидент произошёл около часа ночи. Несколько молодых людей получили доступ к объекту инфраструктуры и своими действиями создали угрозу как для собственной безопасности, так и для работы системы теплоснабжения города.

В результате происшествия из системы было слито более десяти кубометров теплоносителя с температурой свыше 65 градусов.

Предприятие «Adven Latvija» оперативно направило на место свои службы, которые остановили дальнейшую утечку и предотвратили более серьёзные последствия.

О случившемся проинформирована Государственная полиция.

При этом самоуправление выбрало необычный подход к ситуации. Молодых людей призывают самостоятельно выйти на связь и отмечают, что такой шаг стал бы проявлением ответственности.

Кроме того, в самоуправлении считают, что участники инцидента, вероятно, проявляют интерес к технике и принципам её работы. Поэтому им предлагают встретиться и обсудить произошедшее, а также познакомиться с возможностями получения профессии в сфере теплоэнергетики.

В самоуправлении подчёркивают, что отрасли требуются новые специалисты, заинтересованные в работе с современными технологиями и инженерной инфраструктурой.

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#образование #молодежь #профессия #энергетика #безопасность #технологии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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