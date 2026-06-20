Травматологическая и ортопедическая больница в прошлом году значительно расширила объём платных услуг. Причиной стало недостаточное государственное финансирование, которое, по оценке руководства учреждения, уже не покрывает реальные расходы на оказание медицинской помощи.

Травматологическая и ортопедическая больница (ТОБ) в 2025 году увеличила количество платных стационарных пациентов на 70,5% по сравнению с предыдущим годом. Такой шаг был необходим для поддержания эффективной загрузки коек и финансовой устойчивости учреждения.

Об этом говорится в годовом отчёте руководства больницы.

За прошлый год медицинскую помощь в стационаре получили 7476 пациентов, а количество амбулаторных посещений превысило 104 тысячи. В стационаре было проведено почти 90% возможного объёма операций, ещё более четырёх тысяч хирургических вмешательств выполнены амбулаторно.

В результате больнице удалось завершить год с небольшой прибылью — 16,3 тысячи евро. Для сравнения: годом ранее учреждение работало с убытками свыше полумиллиона евро.

Ключевым фактором улучшения финансовых показателей стал рост доходов от платных медицинских услуг. За год они увеличились более чем на 640 тысяч евро, или на 28%.

Что важно знать: несмотря на статус государственного медицинского учреждения, больница всё больше зависит от платных услуг. Руководство прямо указывает, что действующая система финансирования здравоохранения не покрывает всех фактических расходов и не позволяет уверенно планировать развитие в долгосрочной перспективе.

Основным источником доходов по-прежнему остаётся государство. Договор с Национальной службой здравоохранения обеспечивает около 86% оборота больницы — почти 27,8 млн евро. Однако руководство отмечает, что действующие тарифы всё хуже соответствуют реальной стоимости лечения.

Наибольшими статьями расходов остаются зарплаты сотрудников и медицинские материалы. На оплату труда в прошлом году было направлено почти 19,7 млн евро, что составляет около 60% всех расходов больницы.

В отчёте подчёркивается, что учреждение продолжает испытывать давление из-за роста затрат на персонал, оборудование и медицинские ресурсы. Одновременно больнице становится всё сложнее обеспечивать конкурентоспособные зарплаты, модернизировать инфраструктуру и инвестировать в новые технологии.

Среди основных рисков руководство называет высокую зависимость от государственного финансирования, рост расходов, нехватку медицинского персонала и необходимость обновления оборудования.

В ближайшие годы больница намерена продолжать увеличивать долю платных услуг, совершенствовать управление потоками пациентов и внедрять новые цифровые решения.

Кроме того, в этом году планируется реализовать проекты на сумму 2,5 млн евро при поддержке фондов Европейского союза. Средства направят на модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, создание новой регистратуры для плановых пациентов и ремонт отделений.

Отчёт показывает, что даже крупнейшие государственные медицинские учреждения всё активнее ищут дополнительные источники доходов. Без изменений в системе финансирования здравоохранения эта тенденция, вероятно, будет только усиливаться.