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Всего шесть часов темноты: Латвия встречает самую короткую ночь года 0 37

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закат
ФОТО: LETA

Ночь с субботы на воскресенье станет в Латвии самой короткой в 2026 году. В воскресенье наступит летнее солнцестояние, а продолжительность ночи в Риге составит чуть более шести часов.

В воскресенье, 21 июня, в 11:24 по латвийскому времени наступит летнее солнцестояние. Этот день станет самым длинным в году, а ночь с субботы на воскресенье — самой короткой, свидетельствуют данные портала timeanddate.com.

Поскольку момент солнцестояния приходится на первую половину дня, самой короткой является именно предшествующая ему ночь.

В Риге её продолжительность составит шесть часов и восемь минут. В разных регионах страны ночь будет длиться от пяти часов 48 минут на северо-востоке Латвии до шести часов 28 минут на юге страны.

Самый ранний восход солнца ожидается в Педедзской волости Алуксненского края — в 4:10. Самый поздний восход будет на юго-западном побережье Южно-Курземского края — в 4:48. В Риге солнце взойдёт в 4:29.

После солнцестояния световой день начнёт постепенно сокращаться. Уже 23 июня он станет короче на пять секунд, а через неделю уменьшится примерно на пять минут. Спустя месяц продолжительность дня сократится примерно на час.

С астрономической точки зрения солнцестояние означает начало лета в Северном полушарии. Если же ориентироваться на количество солнечного света в течение года, то этот день считается серединой самой светлой части года. Астрономическое лето продлится до 22 сентября.

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#Латвия #время #астрономия #солнце #ночь #события
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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