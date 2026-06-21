Лекарственный департамент предупреждает, что использование пептидов, продаваемых в интернете, может быть сопряжено с серьезными рисками для здоровья, поскольку безопасность и эффективность многих таких продуктов недостаточно изучены, а их реальный состав может не соответствовать маркировке.

По сообщению департамента, в последнее время интерес к пептидам заметно вырос, особенно в сообществах, занимающихся фитнесом и бодибилдингом. Их связывают с потерей веса, наращиванием мышечной массы, быстрым восстановлением и омолаживающим эффектом.

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, некоторые из которых естественным образом присутствуют в организме и действуют как гормоны или другие важные сигнальные молекулы. Например, инсулин — это пептидный гормон, который помогает регулировать уровень сахара в крови.

Пептиды также используются в лекарственных препаратах. Например, к этой группе относятся семаглутид и тирзепатид, которые применяются для лечения диабета 2-го типа, а также для снижения веса в сочетании с диетой и физической активностью.

В то же время Лекарственный департамент обращает внимание на то, что в интернете продаются и так называемые пептиды «для научных исследований», не предназначенные для применения человеком.

«Их часто рекламируют как вещества, способные помочь нарастить мышечную массу, уменьшить жировые отложения, стимулировать выработку гормона роста или ускорить восстановление после тренировок и травм», — отметили в Лекарственном департаменте.

По утверждению Лекарственного департамента, заявления о многих таких веществах основаны преимущественно на исследованиях на животных и лабораторных тестах, в то время как надежных данных по людям мало или они вовсе отсутствуют. Департамент предупреждает, что риск для здоровья заключается не только в недостаточно изученных побочных эффектах.

«Риск может быть связан и с тем, что реальный состав, чистота или дозировка продукта могут быть неизвестны или не соответствовать указанным на упаковке. Это означает, что действие введенного человеку вещества может быть непредсказуемым», — заявили в Лекарственном департаменте.

Также зачастую отсутствуют данные о долгосрочном влиянии таких продуктов на здоровье. Кроме того, их использование может отсрочить обращение к врачу, начало подходящего лечения или выяснение истинной причины недомогания.

Лекарственный департамент подчеркнул, что эта тема важна и в спорте, поскольку синтетические пептиды в большинстве случаев входят в список запрещенных веществ и методов, а их использование может стать нарушением антидопинговых правил.

По словам ведомства, распространяемые в интернете личные истории не заменяют научных доказательств, и решения, касающиеся здоровья, не следует принимать на основе рекламных обещаний, советов из соцсетей или непроверенной продукции из Сети.