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Это тренд. Биолог рассказал о модном животном для борьбы с испанскими слизнями 0 368

Наша Латвия
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Испанский слизень

В Латвии набирает обороты дачный тренд: покупать или ловить ежей и заселять ими участок. Дескать, это один из эффективных методов борьбы с испанскими слизнями.

Как оказалось, такой лайфхак не только бесполезен, но и противозаконен. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, почему ежи не едят слизней и какой закон охраняет колючих.

Ежи вне закона

Нашествие испанских слизней на дачах породило целый бизнес по продаже ежей. Как уверяют коммерсанты, животные очистят участок от неприятных гостей и подарят дозу позитива. Биолог Дмитрий Сафонов предостерегает, покупая ежей с рук в первую очередь можно стать фигурантом административного дела.

Горькие и вязкие

Самым главным разочарованием для дачников, купивших ежей станет тот факт, что колючие попросту не едят испанских слизней.

«У ежей слишком маленький ротовой аппарат, который быстро забьется вязкой и горькой слизью. Еж может попробовать испанца, но сразу же выплюнет», — рассказывает эксперт.

В этом заключается еще один факт, объясняющий нашествие рыжих пришельцев на дачных участках. Сложно найти такое животное, которому пришлись бы по вкусу испанские гости.

Испугается и умрет

Эксперт выделяет еще один пункт, по которому искусственное заселение дачного участка ежами — плохой вариант.

«Как любое животное, которого привезли на новое место, еж просто испугается происходящего и будет пребывать в стрессе. Если удерживать его на участке, то животное скорее всего погибнет, а если нет, то убежит», — дополняет эксперт.

Таким образом, ежи абсолютно бесполезны в борьбе с испанскими слизнями. Стоит отметить, что в рацион колючего входят ползучие меньших размеров, например полевой слизень.

Среди эффективных методов противостояния испанскому слизню эксперт выделяет такие:

механический сбор слизней в кипяток или уксус (для этого подготовьте емкость с кипятком или раствором укуса. В перчатках собирайте в него испанских слизней);
замена вечернего полива на утренний (слизни очень любят влагу, а вечерний полив способствует их активности всю ночь. Чтобы утром посадки остались в первозданном виде, растения следует орошать в первой половине дня);
создание ловушек из пива или забродившего компота (вкопанные в землю емкости с ними отлично приманивают испанского слизня. В конце дня просто соберите всех гостей в кипяток или уксус).
уборка мусора и прелой травы (не допускайте складирования на участке хлама, мульчи или прелой травы. Такие «домики» — идеальное место для комфортной жизни испанского слизня).
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#экология #дача #биология #садоводство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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