21 июня 2026 года — день летнего солнцестояния. Астролог Тамара Глоба в своем прогнозе на июнь сообщила об особенностях периода.

Глоба советует быть внимательными в этот день, с особым вниманием позаботится о родных людях — это период единения с семьей, переключитесь на дела членов семьи, займитесь укреплением домашнего очага. Встаньте с рассветом, чтобы набраться энергии до осеннего равноденствия, обдумать наедине планы. Это время может дать человеку большую активность.

Есть примета, если встретить рассвет в день солнцестояния, то это прибавит сил и укрепит здоровье на следующий период. В это время можно формулировать заветное желание.

Тамара Глоба о дне летнего солнцестояния: «Берегите семью, дружите с родными, поддерживайте теплотой своих душ огонь домашнего очага – ведь с него начинается жизнь, и из этой колыбели выходит каждый человек – и из сотен тысяч огоньков этих очагов состоит мир всего человечества. Наполняйтесь Солнечной силой этих дней и наполняйте ею свой жизненный огонь на весь сезон этого лета».

Сын звезды астрологии, тоже астролог Богдан Глоба отмечает: «День Летнего солнцестояния проходит на позитивной волне. Творчество, спорт, духовные практики — все идет в плюс. Уделите внимание внутреннему миру и проведите день гармонично».

21 июня, день солнцестояния, как и следующий за ним период — время, когда по мнению астрологов, сама природа помогает нам набраться сил, отпустить лишнее и впустить в свою жизнь новые возможности: «Радость, обновление, вера в лучшее и светлый настрой – непременные атрибуты этих волшебных летних дней».

Тамара Глоба в этом периоде июня 2026 года отметила следующие моменты.

Мы подводим итоги периода прошедшего года, не только 2026-го, но и года 2025-го. Это время, когда во многом мы будем вспоминать то, как мы прожили довольно долгий период, времена предыдущие.

Многие будут отдыхать в родных краях, обустраивать свой дом, заниматься семьей и детьми. И этот период действительно способствует тому, чтобы заняться собственным домом, делами детей, продвигать их интересы и также интересы, связанные с жильем. Поспешите сделать то, что вы не успели в этом плане.

Но также появятся и новые перспективы. Они дают возможности открыть новые дела в последующий период лета. Каждый месяц лета принесет нечто новое. Но именно июнь является месяцем, который приносит и ностальгию, и желание помнить о прошлом, и в то же время заняться какими-то ретро вопросами. Или работой, которая связана с прошлым, а также укрепить свою собственную семью.