22 июня 2026 года вспоминают святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского. В народе этот день носил название Кирилл Солнцеворот, потому что накануне был день летнего солнцестояния, сегодня — самый длинный день в году.

О чем вспоминают 22 июня 2026 года

Кирилл Александрийский. Будущий святой жил в IV веке в Александрии и происходил из очень знатной семьи, которая исповедовала христианство. В ранней юности он решил посвятить жизнь Богу и поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах. Там он пробыл 6 лет, а затем сам патриарх Александрийский Феофил его посвятил в сан диакона.

Он увидел в юноше ум и благочестие, а также умение ярко говорить, и поручил Кириллу проповедовать. А после смерти Феофила Кирилл был избран на его место. 32 года он был митрополитом Александрийским. Он яростно боролся с распространением ереси и даже был за это заключен в тюрьму, но затем вернулся на свою кафедру. Скончался он в 444 году. После него осталось богатейшее литературное наследие, которое стало классикой духовной литературы.

Кирилл Белозерский. Он родился в Москве у очень благочестивых родителей. Рано оставшись круглым сиротой, он стал воспитываться в доме родственника — боярина Тимофея Вельяминова, который занимал высокую должность окольничего при дворе князя Дмитрия Донского. Преподобный Стефан Махрищский разглядел в мальчике тягу к церковной жизни и попросил отпустить того в Симонов монастырь. Там он принял постриг и познакомился с преподобным Сергием, который выделял юношу и часто беседовал с ним.

Он даже был избран настоятелем, но вскоре отказался от высокого поста и ушел в затвор. Тогда он услышал голос Божией Матери, которая повелевала ему идти на Белое озеро. Там он нашел пещеру, где продолжил в одиночестве молитвенный подвиг. А затем там стараниями Кирилла и его сподвижников был заложен монастырь Пречистой Богородицы, который известен как Кирилло-Белозерский. За все духовные подвиги Господь наградил Кирилла даром прозрения, исцеления и чудотворения. Также он оставил большое духовное наследство, его послания князьям стали образцом духовного наставничества и утешения.

Смысл праздника

Вспоминаются два духовных наставника, которые немало сделали для торжества христианства.

Что можно делать 22 июня 2026 года

Отлично встретить в этот день рассвет и постоять под первыми лучами солнца. Высаживают позднюю рассаду. Идут собирать землянику. Отлично выбросить все ненужное из дома. Отличный день, чтобы бросить все вредные привычки.

Что нельзя делать 22 июня 2026 года