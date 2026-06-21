В воскресенье в 11:24 в Северном полушарии Земли начинается астрономическое лето, свидетельствует информация на портале timeanddate.com.

21 июня - день солнцестояния и самый длинный день в году. Продолжительность дня в Риге достигнет 17 часов 52 минут, на остальной территории Латвии - от 17 часов 33 минут на юге Аугшдаугавского края до 18 часов 12 минут на севере Валмиерского края.

В самый длинный день в году солнце светит примерно на 11 часов дольше, чем в самый короткий день - в день зимнего солнцестояния.

В воскресенье в Риге солнце взошло в 4:29, а закат в столице будет в 22:21. Раньше всего - в 4:10 - солнце взошло на крайнем северо-востоке Латвии, в Педедзской волости Алуксненского края, а позже всего - в 4:48 - на юго-западе Латвии, на морском побережье в Южнокурземском крае.

Самый ранний закат в день солнцестояния ожидается на юго-востоке страны, где на границе с Беларусью солнце зайдет уже в 21:58, а самый поздний закат будет на северо-западе Латвии, где у моря в Вентспилсском крае солнце зайдет в 22:36.

После солнцестояния продолжительность ночи начнет увеличиваться, а дней - уменьшаться. 22 июня день станет короче на пять секунд, 28 июня солнце будет светить уже на пять минут меньше, а через месяц продолжительность дня сократится на час.

Если разделить год на четверти в соответствии с продолжительностью солнечного сияния, то солнцестояние является серединой лета. Самая светлая четверть года завершится в начале августа, а астрономическое лето продлится до 22 сентября.

Метеорологическое лето в Латвии в этом году началось 1 июня, так как в первые десять суток месяца средняя температура воздуха достигала как минимум +15 градусов. Оно закончится, когда среднесуточная температура воздуха стабильно опустится ниже +15 градусов.