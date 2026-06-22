Несмотря на то, что война в Украине продолжается уже четвертый год, в Латвии до сих пор нет четких ответов на многие вопросы, связанные с гражданской безопасностью. Один из них - как действовать, если сигнал воздушной тревоги поступит во время массового мероприятия.

Эта тема обсуждалась в программе TV24 «Preses klubs», где эксперты и участники дискуссии выразили обеспокоенность как готовностью государства, так и информированностью общества, пишет портал NRA.

Музыкант и предприниматель Микс Галвановскис отметил, что наряду с вопросами безопасности необходимо думать и об эффективном использовании ресурсов. По его мнению, важно искать решения, которые позволят сделать нейтрализацию дронов более дешевой и технологически эффективной.

Похожую точку зрения высказал и председатель правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью, руководитель компании Arco Real Estate Айгарс Шмитс. Он считает, что опыт современных военных конфликтов ясно показывает значение дронов, однако в Латвии по-прежнему преобладают устаревшие представления об обороне.

«Дрон стоимостью в несколько сотен евро сбивают ракетой стоимостью в сотни тысяч евро. Экономика должна оставаться экономной», — подчеркнул Шмитс.

Он также выразил недоумение по поводу того, почему в стране не используются более широко дешевые средства перехвата и местные технологические решения, которые могли бы помочь в борьбе с беспилотниками.

Общество не знает, как действовать

Особую тревогу у участников дискуссии вызывает нехватка информации о действиях в чрезвычайных ситуациях.

Галвановскис отметил, что непонятно, что произойдет, если сигнал воздушной тревоги прозвучит во время концерта, городского праздника или другого публичного мероприятия.

«Не обсуждено, как нужно действовать в таких ситуациях. Люди просто не знают, что делать», — сказал он.

Айгарс Шмитс согласился, что до сих пор обществу не были предоставлены достаточно конкретные инструкции.

«Мы обсуждаем и анализируем, но по-прежнему нет четкого практического плана действий в случае угрозы», — подчеркнул он.

Критика готовности к кризисам

Лектор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Лига Лейтане высказала мнение, что государство долгое время не уделяло достаточного внимания рискам, связанным с дронами.

По ее словам, более серьезная реакция началась только после того, как сигналы тревоги прозвучали в отдельных регионах Латвии.

«На протяжении многих лет обществу внушали, что всё в порядке, однако реальность заставляет задавать неудобные вопросы», — отметила Лейтане.

Она также считает, что существуют различные сравнительно недорогие способы нейтрализации дронов, которые стоило бы развивать.

Укрытия по-прежнему остаются болезненной темой

Во время дискуссии был затронут и вопрос инфраструктуры гражданской обороны. Айгарс Шмитс отметил, что вместимость убежищ в крупнейших городах Латвии по-прежнему недостаточна.

По его словам, ситуацию осложняет и вопрос финансирования: если в новых жилых проектах появится обязательное требование строить убежища, необходимо будет решить, кто за это заплатит.

«Говорят о новых требованиях, но люди по-прежнему не знают, как действовать в случае реального кризиса», — признал он.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что наряду с техническими решениями и инвестициями в оборону необходимо гораздо активнее информировать общество. По их мнению, люди должны заранее знать, как действовать в случае воздушной угрозы независимо от того, находятся ли они дома, на работе или на массовом мероприятии.