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«Мы последние рабочие лошади»: крик души латвийской медсестры 3 1281

Наша Латвия
Дата публикации: 22.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Санитары везут больного

Латвийские больницы все острее сталкиваются с нехваткой медицинских сестер. По словам эксперта, система держится лишь благодаря самоотверженности старшего поколения сотрудников больниц, а молодые специалисты все чаще уходят из профессии еще до начала работы.

Нехватка медицинских сестер в латвийском здравоохранении достигла критического уровня и уже сегодня представляет гораздо более серьезную проблему, чем дефицит врачей. Такое мнение высказала заместитель председателя профсоюза Клинической университетской больницы им. Страдиня и медицинская сестра Дагния Памата в эфире TV24.

По ее словам, со стороны может показаться, что больницы продолжают работать в обычном режиме, отделения функционируют, а пациенты получают необходимую помощь. Однако за внешним благополучием скрывается острая нехватка персонала.

«Если говорят, что из-за нехватки врачей мы находимся в яме, то из-за нехватки медсестер мы уже находимся в пропасти», — подчеркнула Памата.

Она считает, что власти пока не уделяют достаточного внимания решению этой проблемы. При этом система продолжает функционировать главным образом благодаря тем сотрудникам, которые готовы брать на себя повышенную нагрузку и работать сверх нормы.

Недавно Памата входила в состав государственной экзаменационной комиссии Рижского университета имени Страдиня и лично наблюдала за выпуском новой группы будущих медсестер. Однако оптимизма это ей не добавило. По словам специалиста, большой вопрос заключается в том, сколько выпускниц действительно начнут работать в больницах. «Я думаю, что этот процент очень-очень маленький», — отметила она.

В качестве примера Памата рассказала о разговоре с одной из выпускниц, которая откровенно призналась, что не собирается работать по специальности. «Мне уже ничего не нужно, лишь бы как-нибудь получить зачет. Я не собираюсь работать в этой профессии», — процитировала выпускницу медсестра. Когда ее спросили, зачем тогда было поступать на обучение, девушка ответила: «Я начала учиться, но потом поняла, что это все-таки не мое. Поэтому решила просто закончить обучение».

По словам Паматы, подобные случаи далеко не единичны. Многие студенты получают диплом, но не связывают свое будущее с работой в медицинских учреждениях. При этом эксперт не считает, что молодое поколение следует за это критиковать. Напротив, она уверена, что современные молодые люди лучше понимают собственные потребности и умеют выстраивать границы между работой и личной жизнью. «Я не хочу говорить это как упрек молодому поколению. Это скорее похвала», — отметила Памата.

По ее словам, нынешние опытные медсестры фактически являются последними представителями поколения, которое готово жертвовать собой ради профессии.

«Мы, медсестры моего поколения и немного младше, по сути последние рабочие лошади», — призналась она.

Эти специалисты готовы брать дополнительные смены, выдерживать огромную нагрузку и обслуживать большое количество пациентов. Однако строить будущее системы здравоохранения исключительно на таком самопожертвовании невозможно. Памата подчеркивает, что молодые специалисты смотрят на жизнь иначе. Для них важны не только работа и профессиональная миссия, но и семья, отдых, свободное время и баланс между личной жизнью и карьерой.

«Молодое поколение думает по-другому, и на самом деле я этому рада. Они думают о том, как создать семью, как проводить время с близкими, как отдыхать и как сохранять баланс между работой, свободным временем и семьей», — сказала эксперт.

По мнению Паматы, если система здравоохранения хочет привлечь и удержать молодых медсестер, ей необходимо предложить достойные условия труда, конкурентоспособную оплату и предсказуемый рабочий график. В противном случае кадровый кризис будет только усугубляться, а обеспечивать качественный уход за пациентами станет все сложнее.

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#здравоохранение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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