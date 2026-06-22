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Неделя Янова дня начнётся с солнечной и сухой погоды 0 33

Наша Латвия
Дата публикации: 22.06.2026
LETA
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Неделя праздника Лиго и Янова дня в Латвии начнётся сухой и солнечной погодой, свидетельствует прогноз Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днём погода будет преимущественно солнечной и без осадков. Сохранится слабый ветер, а столбики термометров поднимутся до отметок +21...+26 °C. Местами в прибрежных районах будет на несколько градусов прохладнее.

В Риге днём ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ветер останется слабым, а воздух прогреется до +24...+26 °C.

Для празднования Лиго и Янова дня начало недели выглядит весьма благоприятным: тёплая, сухая и солнечная погода без существенного ветра.

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#Рига #лиго #погода #Латвия #прогноз #солнце #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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