В Латвии ежегодно от 15 до 25 человек после прыжка в воду головой вниз остаются парализованными на всю жизнь, сообщила представитель медицинского центра Агнесе Баумане со ссылкой на сертифицированного хирурга позвоночника Артса Гулбиса.

По словам Гулбиса, чаще всего такие травмы получают молодые мужчины среднего возраста около 27 лет. Подобные случаи нередко происходят во время отдыха у воды в компании друзей, поэтому окружающие могут предотвратить необдуманный поступок.

Врач подчёркивает, что последствия такого прыжка могут быть необратимыми. Он рассказал о случае, когда после прыжка головой в воду в приёмное отделение больницы поступил молодой мужчина. После операции стало ясно, что он больше никогда не сможет ходить. Сначала его навещали около 20 друзей, знакомых и родственников, но спустя неделю в реанимации к нему приходили лишь трое-четверо близких.

Гулбис объясняет, что шейный отдел позвоночника очень уязвим, поскольку не защищён ни рёбрами, ни массивными костями. При ударе человек не обязательно ломает шею, но может получить повреждение связок позвоночника, разрывы тканей, вывихи, переломы позвонков и травмы спинного мозга.

В клинике поясняют, что если человек при прыжке ударяется о камень, ветку или дно водоёма, он часто уже не может самостоятельно выплыть. Из-за удара может наступить потеря сознания, а повреждение спинного мозга способно вызвать паралич частей тела.

Если видно, что прыгнувший в воду человек не всплывает, его необходимо спасать и вытаскивать из воды даже за волосы, советуют специалисты. В такой ситуации не следует бояться, что это ухудшит травму. После извлечения пострадавшего желательно уложить на ткань — полотенце, простыню или одеяло, а не прямо на землю или песок, поскольку прибывшим медикам всё равно придётся его перемещать.

В клинике подчёркивают, что даже если человек не дышит, его нельзя переворачивать на бок или усаживать, чтобы он «откашлял» воду. Пострадавший должен оставаться в горизонтальном положении. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца следует выполнять, не поворачивая голову и не двигая тело. Необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

При травме шейного отдела позвоночника минуты имеют решающее значение. Если позвоночный канал повреждён не полностью и паралич ещё не наступил, операцию необходимо провести в течение ближайших двух-восьми часов.

Специалисты также напоминают, что летом люди чаще получают ссадины, небольшие рваные раны, переломы рук и ключицы, а также сталкиваются с болями в коленях после длительных поездок на автомобиле и перегрузкой спины во время работы в саду, путешествий или активного отдыха.

При небольших ранах в клинике советуют не обрабатывать их агрессивными дезинфицирующими средствами. Загрязнения лучше смывать прохладной проточной водой, затем высушить рану и наложить пластырь или специальные полоски для закрытия раны.

Если после падения есть подозрение на перелом руки или ключицы, следует обратиться в ближайший травмпункт или к травматологу-ортопеду.

Специалисты отмечают, что длительная однообразная нагрузка, например долгое вождение автомобиля, может вызывать боли в коленном суставе. Работы в саду или внезапная физическая активность после малоподвижного периода часто приводят к перегрузке спины. Если боль в спине не проходит в течение двух недель или отдаёт в ноги, необходимо обратиться к врачу.