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Число обслуженных в Рижском порту пассажиров круизных судов за пять месяцев выросло на 5,2% 1 45

Наша Латвия
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пассажиры возвращаются на лайнер

Согласно опубликованной портом информации, число обслуженных в Рижском порту пассажиров круизных судов за первые пять месяцев этого года выросло на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

За первые пять месяцев 2026 года в Рижском порту было обслужено в общей сложности 18 004 пассажира круизных судов, в то время как за соответствующий период 2025 года в порту было обслужено 17 106 пассажиров круизных судов.

В 2025 году Рижский порт обслужил в общей сложности 115 469 пассажиров круизных судов, что на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда в порту было обслужено 80 870 пассажиров круизных судов.

Как сообщалось, 3 и 4 мая с захода двух судов немецких круизных компаний начался новый круизный сезон 2026 года. В этом году на швартовку в Рижском порту заявлено 103 захода круизных судов, тогда как в прошлом году Рижский порт посетили 85 круизных судов.

По объему перевалки грузов Рижский порт является крупнейшим портом в Латвии.

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#туризм #транспорт #пассажиры #экономика #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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