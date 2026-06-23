«Добрый день, такой вопрос: если застрахуюсь от несчастного случая в двух или более страховых компаниях, то могу ли я получить несколько компенсаций за один и тот же страховой случай? К примеру – покупаю полисы в десяти компаниях, ломаю одну ногу - и получаю десять выплат?

И еще вопрос: можно ли в одной компании купить десять одинаковых страховых полисов? С уважением, читатель портала bb.lv»

Отвечает представитель Латвийской Ассоциации страховщиков Сандия Шайцане:

– В самом деле, в страховании от несчастных случаев действует принцип фиксированной суммы, то есть полис предусматривает заранее определенную выплату в случае конкретного чрезвычайного события (например, травма, наступление инвалидности и т.п.). Таким образом, клиент действительно может приобрести полис у нескольких страховых компаний, и, если с ним произошло что-то, что было оговорено в договоре, получить компенсацию от всех.

Однако надо иметь в виду, что, если полис также предусматривает компенсацию медицинских расходов, он работает по принципу компенсации. Это означает, что будут компенсированы только фактически понесенные расходы. То есть, если лечение стоило 200 евро, клиент не сможет потребовать 200 евро в пяти местах и, соответственно, получить 1000 евро.

Что касается возможности приобрести в одной компании несколько одинаковых страховых полисов, то обычно это не практикуется – к тому же такие полисы в принципе не имеют смысла. Если речь идет о страховании от несчастных случаев и человек хочет застраховаться на большую сумму, это можно и нужно сделать просто в рамках одного полиса.

Пример: если страховая компания предлагает страховку на 5000 евро, а клиент хочет застраховаться на 50 000 евро, ему нужно не покупать десять полисов, а просто сообщить страховщику, что желаемая сумма страхования составляет 50 000 евро.

В других видах страхования, где применяется принцип компенсации, это тем более не имеет смысла, поскольку ущерб может быть компенсирован только один раз и только в размере понесенных убытков (см. предыдущий пример о лечении; это же относится к страхованию недвижимого имущества или транспортного средства).