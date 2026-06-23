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Сколько дней в Риге транспорт будет бесплатным? 0 126

Наша Латвия
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бесплатный транспорт

Сегодня, в день Лиго, и завтра, в Янов день, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Кроме того, в ночь на 24 июня в связи с праздничными мероприятиями в Зеленом театре Межапарка, Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

В праздничные дни также изменится режим работы центров обслуживания клиентов и порядок оплаты муниципальных платных парковок.

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#Рига #лиго #транспорт #общественный транспорт
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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