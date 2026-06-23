Сегодня, в день Лиго, и завтра, в Янов день, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Кроме того, в ночь на 24 июня в связи с праздничными мероприятиями в Зеленом театре Межапарка, Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

В праздничные дни также изменится режим работы центров обслуживания клиентов и порядок оплаты муниципальных платных парковок.