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Тимофеев день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 23 июня 2026 года? 2 326

Наша Латвия
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тимофеев день

23 июня 2026 года чтят память священномученика Тимофея. Считалось, что в этот день многие получают знамения о том, что ждет их в будущем. Потому надо быть внимательным к тому, что случается с тобой в этот день.

О чем вспоминают в Церкви 23 июня 2026 года

Тимофей был очень честным и добрым человеком, свято верил в Господа. Его за это избрали епископом города Пруссы (он располагался в Вифинии, теперь это территория Турции). Он обладал даром проповедничества и обратил огромное число язычников в христианство.

Это взбесило императора Юлиана Отступника, он распорядился заключить его в темницу. Но он продолжал проповедь и там, среди тех, кто сидел в тюрьме. Несмотря на приказ императора молчать, он не стал слушать его. Тогда Юлиан распорядился обезглавить святого. В более позднее время мощи его были перенесены в Константинополь.

Смысл праздника

Верующие вспоминают святого, который жизнь отдал, чтобы нести другим слово Божие.

Что можно делать 23 июня 2026 года

  • Отлично собрать гостей, важно, чтоб число гостей было четным.

  • Хорошо бы поделиться с другими тем, что имеешь сам.

Что нельзя делать 23 июня 2026 года

  • В этот день нельзя сидеть в одиночестве.

  • Нельзя жадничать.

  • Очень плохо даже случайно заглядывать в чужие окна.

  • Не берите в руки зеркало и поменьше смотритесь в него.

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#вера #традиции #доброта #христианство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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