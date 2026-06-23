23 июня 2026 года чтят память священномученика Тимофея. Считалось, что в этот день многие получают знамения о том, что ждет их в будущем. Потому надо быть внимательным к тому, что случается с тобой в этот день.
О чем вспоминают в Церкви 23 июня 2026 года
Тимофей был очень честным и добрым человеком, свято верил в Господа. Его за это избрали епископом города Пруссы (он располагался в Вифинии, теперь это территория Турции). Он обладал даром проповедничества и обратил огромное число язычников в христианство.
Это взбесило императора Юлиана Отступника, он распорядился заключить его в темницу. Но он продолжал проповедь и там, среди тех, кто сидел в тюрьме. Несмотря на приказ императора молчать, он не стал слушать его. Тогда Юлиан распорядился обезглавить святого. В более позднее время мощи его были перенесены в Константинополь.
Смысл праздника
Верующие вспоминают святого, который жизнь отдал, чтобы нести другим слово Божие.
Что можно делать 23 июня 2026 года
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Отлично собрать гостей, важно, чтоб число гостей было четным.
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Хорошо бы поделиться с другими тем, что имеешь сам.
Что нельзя делать 23 июня 2026 года
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В этот день нельзя сидеть в одиночестве.
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Нельзя жадничать.
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Очень плохо даже случайно заглядывать в чужие окна.
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Не берите в руки зеркало и поменьше смотритесь в него.
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