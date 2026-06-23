23 июня 2026 года чтят память священномученика Тимофея. Считалось, что в этот день многие получают знамения о том, что ждет их в будущем. Потому надо быть внимательным к тому, что случается с тобой в этот день.

О чем вспоминают в Церкви 23 июня 2026 года

Тимофей был очень честным и добрым человеком, свято верил в Господа. Его за это избрали епископом города Пруссы (он располагался в Вифинии, теперь это территория Турции). Он обладал даром проповедничества и обратил огромное число язычников в христианство.

Это взбесило императора Юлиана Отступника, он распорядился заключить его в темницу. Но он продолжал проповедь и там, среди тех, кто сидел в тюрьме. Несмотря на приказ императора молчать, он не стал слушать его. Тогда Юлиан распорядился обезглавить святого. В более позднее время мощи его были перенесены в Константинополь.

Смысл праздника

Верующие вспоминают святого, который жизнь отдал, чтобы нести другим слово Божие.

Что можно делать 23 июня 2026 года

Отлично собрать гостей, важно, чтоб число гостей было четным.

Хорошо бы поделиться с другими тем, что имеешь сам.

Что нельзя делать 23 июня 2026 года