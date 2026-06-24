Утро 24 июня издревле считалось в Латвии лучшим днем для сбора лекарственных трав. Многие до сих верят, что собранные в это время зверобой, чабрец, иван-чай обладают удвоенной силой.

Иван-чай, или кипрей узколистный

Иван-чай, или по-научному кипрей узколистный, — это многолетнее растение, отличающееся продолжительным цветением, которое длится с начала лета до середины осени.

Собирать кипрей нужно, когда растение цветёт. Именно в этот период листья содержат наибольшее количество полезных веществ. Для чая собираются только листья с середины стебля. Срывайте их аккуратно, чтобы не повредить стебель. Чтобы чай был ароматным, можно собрать и соцветия. Заготавливать сырье нужно при сухой погоде. Лучше всего для этого подходят вечернее время, когда уже прохладно и не палит солнце, или утренние часы, когда высохнет роса.

При сборе листьев следите за тем, чтобы они были без насекомых, особенно без клопов. Делайте это в местах, удаленных от автомобильных трасс и города.

Сушить иван-чай можно несколькими способами. Но при любом из них нужно добиться выделения из листьев сока, способствующего ферментации. Без него чай не получится вкусным и ароматным.

Чабрец

Собирать чабрец, или тимьян, лучше всего, до начала цветения, когда в траве максимальная концентрация эфирных масел. Самостоятельно собирать чабрец нужно вдали от дорог, промышленных предприятий и свалок. Свежий чабрец хранится до семи дней, поэтому лучше всего сразу его засушить. Сушить собранную траву можно на открытом воздухе. Храните высушенное сырье в плотной закрытой таре в сухом темном месте не более двух лет.

Зверобой

Зверобой предпочитает открытые солнечные места. Чаще всего зверобой можно встретить на сухих открытых полянах и опушках леса. Кусты зверобоя начинают своё развитие ранней весной, отдавая все свои силы на восстановление после холодов. Собирать же растение нужно в период его цветения.

У зверобоя довольно жёсткий стебель, поэтому для сбора лучше использовать секатор, острый нож, ножницы или серп. С одного кустика срезайте не больше двух—трех веточек, не трогая при этом корни. Это предотвратит гибель растения, разрастается оно неохотно. У зверобоя довольно жёсткий стебель, поэтому для сбора лучше использовать секатор.

Сушить можно разными способами: на открытом воздухе, в духовке или сушилке для овощей и фруктов. На хранение можно отправлять только хорошо высушенную траву. У неё должны крошиться листочки, а веточки ломаться с хрустом. При соблюдении всех правил вкус и аромат зверобоя сохранится в течение трех лет.

Правильно завариваем

Для достижения максимальной пользы и аромата важны температура воды и время настаивания для извлечения активных веществ. Например, для большинства трав оптимальная температура составляет 90-95 градусов Цельсия. Это позволяет сохранить эфирные масла и полезные компоненты. Настаивать надо от пяти до 15 минут в зависимости от типа травы. Важно использовать качественные высушенные растения или свежие травы, так как они обеспечивают более насыщенный вкус и аромат.

Для заваривания необходимо использовать стеклянную или керамическую посуду. Нельзя настаивать травы слишком долго, это может привести к горечи и ухудшению вкуса.

Не увлекайтесь

Следует знать, что травяные чаи могут оказать негативное влияние на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Отмечу, что довольно-таки большая часть поражений печени связана с злоупотреблением травами, причём такими, казалось быть безопасными, как, например, иван-чай», — отметила эксперт.

Врач подчеркнула, что ни одна трава не является полностью индифферентной и абсолютно безопасной. По словам эксперта, возможна индивидуальная непереносимость тех или иных лекарственных трав.

Терапевт предупреждает, что, выбирая травяные чаи, обязательно нужно проконсультироваться с врачом и попробовать эти напитки очень осторожно.