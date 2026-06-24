В Янов день местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине дня облака будут закрывать большую часть неба, однако во второй половине дня погода начнёт проясняться. В то же время местами, главным образом на востоке страны, облака принесут кратковременный дождь.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада и запада. Температура воздуха повысится до +19...+23 °C, а местами в Видземе будет на несколько градусов прохладнее.

В середине дня, когда выглянет солнце, уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренно высокого и высокого значения.