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В Янов день местами ожидается кратковременный дождь 0 97

Наша Латвия
Дата публикации: 24.06.2026
LETA
Изображение к статье: полевые цветы

В Янов день местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине дня облака будут закрывать большую часть неба, однако во второй половине дня погода начнёт проясняться. В то же время местами, главным образом на востоке страны, облака принесут кратковременный дождь.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада и запада. Температура воздуха повысится до +19...+23 °C, а местами в Видземе будет на несколько градусов прохладнее.

В середине дня, когда выглянет солнце, уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренно высокого и высокого значения.

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#погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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