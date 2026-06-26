Ответственность за кибератаку на АО "Latvijas valsts meži" (LVM) взяла на себя иностранная финансово мотивированная группировка, использующая вирусы-вымогатели (ransomware), которая совершала аналогичные действия и против предприятий и госучреждений других стран, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В учреждении отмечают, что, реагируя на инцидент, затронувший инфраструктуру LVM, "Cert.lv" продолжает оказывать поддержку предприятию в расследовании инцидента и устранении последствий. Осознавая, что произошла утечка данных предприятия, "Cert.lv" проводит детальный анализ утекшей информации, чтобы выявить возможные векторы дополнительного ущерба.

LVM и все третьи стороны, для которых "Cert.lv" видит потенциальную угрозу в результате этого инцидента, немедленно уведомляются, и им предоставляются рекомендации по неотложным и превентивным действиям.

Инцидент кибербезопасности в IT-инфраструктуре LVM произошел на прошлой неделе.

В настоящее время IT-команда LVM постепенно и последовательно восстанавливает работу внутренних IT-систем предприятия, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил в пятницу агентству ЛЕТА директор по IT-инфраструктуре и развитию LVM Марис Кузминс.