В пятницу на большей части территории страны будет мало облаков и ожидается солнечная погода, предполагают в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии
Более густая облачность ожидается только в восточных районах.
Сохранится слабый ветер, без осадков.
Температура воздуха повысится до +22…+27 градусов, однако местами на побережье Рижского залива будет на пару градусов прохладнее.
На выходных же территории Латвии достигнут горячие воздушные массы из Западной Европы: столбики термометров во многих местах превысят отметку +30 градусов.
Почти всю следующую неделю погоду на территории страны будет определять антициклон, поэтому ожидается преимущественно солнечная и сухая погода.
В конце месяца после жарких дней во многих местах прогнозируется гроза с обильными осадками. Сильная жара отступит в начале июля, однако температура сохранится по-летнему теплой.
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