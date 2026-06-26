В пятницу на большей части территории страны будет мало облаков и ожидается солнечная погода, предполагают в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии

Более густая облачность ожидается только в восточных районах.

Сохранится слабый ветер, без осадков.

Температура воздуха повысится до +22…+27 градусов, однако местами на побережье Рижского залива будет на пару градусов прохладнее.

На выходных же территории Латвии достигнут горячие воздушные массы из Западной Европы: столбики термометров во многих местах превысят отметку +30 градусов.

Почти всю следующую неделю погоду на территории страны будет определять антициклон, поэтому ожидается преимущественно солнечная и сухая погода.

В конце месяца после жарких дней во многих местах прогнозируется гроза с обильными осадками. Сильная жара отступит в начале июля, однако температура сохранится по-летнему теплой.