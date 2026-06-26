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Сегодня еще тепло, а дальше - жарища. Латвийские синоптики пугают прогнозом погоды 0 233

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жаркая погода

В пятницу на большей части территории страны будет мало облаков и ожидается солнечная погода, предполагают в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии

Более густая облачность ожидается только в восточных районах.

Сохранится слабый ветер, без осадков.

Температура воздуха повысится до +22…+27 градусов, однако местами на побережье Рижского залива будет на пару градусов прохладнее.

На выходных же территории Латвии достигнут горячие воздушные массы из Западной Европы: столбики термометров во многих местах превысят отметку +30 градусов.

Почти всю следующую неделю погоду на территории страны будет определять антициклон, поэтому ожидается преимущественно солнечная и сухая погода.

В конце месяца после жарких дней во многих местах прогнозируется гроза с обильными осадками. Сильная жара отступит в начале июля, однако температура сохранится по-летнему теплой.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #гроза #жара #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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