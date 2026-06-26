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Вот такой вышины, вот такой ширины! В Ригу пришел мощный корабль 1 345

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лайнер в Риге

Сегодня в Рижский порт во второй раз зашел крупнейший круизный лайнер в истории порта - судно "Mein Schiff Relax" немецкой круизной компании "TUI Cruises", сообщили в Управлении Рижского свободного порта.

В течение сезона "Mein Schiff Relax" посетит Ригу четыре раза. Впервые лайнер прибыл в латвийскую столицу 22 мая этого года.

Длина судна составляет 333 метра, ширина - 42 метра, на нем 19 палуб.

Ранее в администрации свободного порта отмечали, что это не только самый крупный круизный лайнер, заявленный на нынешний сезон, но и крупнейший круизный корабль за всю историю обслуживания в Рижском порту.

Правда, после утреннего прихода, лайнер простоит в нашем порту до 20:00 и снова отправится в путь. Как известно, таких путешественников в цивилизованных странах - не жалуют, потому, что пользы от них - с гулькин нос. Практически ничего в городе не тратят, а инфраструктурой пользуются.

Но, как бы ни было, в этом году в Рижском порту ожидается 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Предполагается, что всего в Ригу прибудет примерно 135 000 круизных туристов, что на 17% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, в круизном сезоне 2025 года в порт Риги зашло 85 круизных лайнеров, доставивших 115 500 пассажиров, что на 43% больше, чем в 2024 году.

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#Рига #туризм #туристы #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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