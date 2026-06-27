Мы уже привыкли составлять списки желаний: на Новый год, на новой работе и просто начиная новый этап в жизни. Много путешествовать, прыгнуть с парашютом, увеличить доход в пять раз, перепробовать все на свете до конца жизни — чего только не загадываем! Но не так давно психологи стали продвигать противоположную идею — антисписки желаний. Или списки нежеланий. Называйте, как вам больше нравится.

Многим это уже пришлось по душе. Суть в том, что человек составляет список того, чего на самом деле делать не хочет (но иногда упорно убеждает себя, что хочет). Это могут быть риски, на которые не хочется идти, обязательства, которые не хочется на себя брать, или модные занятия, которые лично вам неинтересны.

Главный принцип — не делать того, что не соответствует вашему глубинному выбору. Идея очень здоровая и полезная.

Социологическое исследование на эту тему провели и в Латвии. По его итогам был составлен "Топ Антижеланий" жителей Латвии:

Надо идти на день рождения, на который идти не хочется, но отказать неудобно. (Здесь же "неудобный отказ" от светских тусовок, корпоративов, празднования Лиго и т.д.) Надо идти в дорогой ресторан (ехать в престижную поездку и т.д.). Зачем, ведь я знаю места, где мне будет интереснее, вкуснее и разумнее по финансам. Надо идти на встречу с коучем или "человеком, который сможет тебя продвинуть", хотя я сам ему не сильно доверяю. Надо качать пресс (делать уколы красоты и т.д..).

А смысл всего этого исследования, в чем?

По словам экспертов, смысл в том, чтобы не заполнять жизнь занятиями, которые вызывают только усталость и сопротивление.

Но помните: речь не об избегании любых трудностей, а о том, чтобы не подменять свои желания социальными ожиданиями.

Прямо сейчас подумайте: чем в жизни вы занимаетесь лишь потому, что вокруг так принято?

Например:

Путешествия ради галочки

Путешествия стали отдельной важной сферой нашей жизни. Но давайте честно: на самом деле в мире немало домоседов, для которых лучший отдых — это побыть в своей «норке» или провести отпуск на даче.

Кроме того, есть модные и «обязательные» для посещения места, где цены на отдых завышены и не соответствуют вашему бюджету, а главное, ожиданиям.

Согласны?