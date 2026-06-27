28 июня 2026 года чтят память римских мучеников Вита, Модеста и Крискентию-питательницу. Они пострадали во времена императора-язычника Диоклетиана. Этого святого очень почитают католики в Европе.

Один из самых знаменитых соборов Праги носит название церкви святого Вита.

О чем вспоминают в Церкви 28 июня 2026 года

Вит был сыном язычника — знатного сицилийского вельможи Гиласа. Но Вит в ранней молодости уверовал во Христа, он много молился и получил от Господа способность к чудотворению. Он исцелял больных, и они, а вместе с ними и их семьи, становились христианами.

Тогда правитель Валериан потребовал от Гиласа, чтобы тот приструнил сына. Тому не удалась эта миссия, и правитель призвал Вита на суд. Но и там отрок твердо исповедовал свои убеждения. Его стали бить, но, когда правитель вытянул руку, чтобы потребовать усилить мучения, то рука его отсохла.

Вит помолился и рука выздоровела. Испуганный правитель отдал сына отцу, требуя у того уговорить Вита. Гилас окружил сына роскошью, принес изысканные яства, привел самых красивых блудниц. Но Вит только молился все больше, к нему явились ангелы, увидев которых Гилас ослеп. Сын вылечил отца, но тот уже ожесточился и решил убить ребенка.

Прознав про это, воспитатель Модест и кормилица Крискентия, которые были тайными христианами, вывели мальчика из родительского дома. Ангел привел их лодку в итальянскую область Лукиано, где они стали тайно жить. Вит опять стал исцелять и многие переходили в христианство. Их привели на суд к самому императору Диклетиану. Тот был поражен красотой и умом юноши, да плюс к тому — Вит сумел излечить его бесноватого сына. Тогда император обещал Виту богатство и почести, уговаривая отречься от веры. Получив отказ, он отправил его с Модестом в тюрьму. Там узникам явился сам Иисус, укрепляя их веру, тогда оковы с них спали.

Это так потрясло императора, что он решил убить юношу, сделавшему ему только добро. Однако брошенный в костер с раскаленным маслом, он остался невредим. На него выпустили льва, но тот только покорно лег у ног Вита. Тогда их стали мучить и к ним присоединилась Крискентия, назвав себя христианкой. Вит обратился к Господу с просьбой о помощи, и тут же случилось землетрясение. Многие язычники погибли, а Диаклетиан бежал. Сонм ангелов поднял мучеников, и те предали свои души господу. Мальчику тогда было лишь 12-13 лет. Мощи Вита позже были перенесены в Прагу, где в его честь был построен храм.

Смысл праздника

Веруя, человек получается удивительные силы и потрясающие возможности. Важно уметь использовать их во благо.

Что можно делать 28 июня 2026 года

Принято обратить пристальное внимание на здоровье домашних животных. Прекрасный день, чтобы заняться своим здоровьем.

Что нельзя делать 28 июня 2026 года

Очень плохо повышать голос и выяснять отношения. Нельзя выбрасывать еду, если она осталась от завтрака, обеда или ужина.

Интересные факты

Этот святой очень популярен в Европе. В Германии считается, что танец перед его статуей в день его памяти дает человеку силы и здоровье.

Предположительно, святой вылечил сына императора от болезни, которая потом получила название пляска святого Вита.